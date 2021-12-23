Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kimse adını bile duymamışken koronavirüsü bilmişti! Nicolas Aujla, 2022 yılı kehanetlerinde ‘yaklaşan felakete’ işaret etti

Kimse adını bile duymamışken koronavirüsü bilmişti! Nicolas Aujla, 2022 yılı kehanetlerinde ‘yaklaşan felakete’ işaret etti

23.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının henüz adı duyulmamışken dünyaca ünlü astrolog Nicolas Aujla, öngörülerinde küresel bir salgına dikkat çekmişti. 2022 yılının dünya ve insanlık için zor zamanlara sahne olacağını dile getiren Aujla, önümüzdeki seneye dair kehanetleriyle korkuttu.

Kimse adını bile duymamışken koronavirüsü bilmişti! Nicolas Aujla, 2022 yılı kehanetlerinde ‘yaklaşan felakete’ işaret etti

2019 yılında “Dünyaca ünlü bir kilise yanacak” diyerek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran ünlü astrolog Nicolas Aujla Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Notre Dame Katedrali’nin yanmasını bilmişti. Katedral yangının sonrasında dünyanın genelini etkileyen ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan küresel bir salgına işaret etmişti. 36 yaşındaki kahin, Çin ve Küba depremlerini ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun kamuya mal olan skandalını öngörmüştü.

2021 yılı için sansasyonel tahminlerde bulunan kahin, 2022 yılı içinde insanlık için karamsar bir tablo çizdi. 2022 senesi ile birlikte Çin’in hakimiyetinin yükseleceğini, dünyayı bekleyen yeni bir küresel salgın riskini ve Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir figüre suikast gerçekleştirileceğini söyledi.

Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttı

“DÜNYA’YA ÇARPMASI DURDURULACAK”

kapak2

Koronavirüs pandemisini ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey ile yaptığı sansasyonel röportajı tahmin eden bir astrolog, Çin'in dünya çapındaki egemenliğindeki artışı da dahil olmak üzere 2022 için tahminlerini açıkladı. “Birçok geçmiş yaşamı” olduğunu iddia eden 36 yaşındaki astrolog, dünyanın sonunun geleceğine dair korkuları hafifletti.

İnsanlığın endişelenmesine neden olacak bir asteroidin varlığından söz eden Aujla, “2022'de dünyaya doğru giden bir asteroid görüyorum. Ancak yörüngesini değiştirmek için askeri bir müdahele yapılacak. Dünya başka bir yıl görmek için hayatta kalıyor ve felaket bir şekilde önleniyor” dedi.

YENİ SALGIN KAPIDA

Kapak1

Paris’in bir terör saldırısına maruz kalacağını iddia eden Aujla bu konuda fazla ayrıntı vermemeyi tercih etti. Aynı zamanda Aujla, Amerika’da büyük bir ses getirecek tanınmış bir şahsiyetin suikasta uğrayacağı konusunda uyardı. Tahminlerinin arasında dünyayı etkileyecek ve henüz zamanı belli olmayan yeni bir küresel salgın da yer aldı.

25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti! Özellikle iki ülkeyi işaret etti25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti! Özellikle iki ülkeyi işaret etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Eş bulmak istedi, Rusya'ya gitti! "Rus kadınlarının güzel..."Eş bulmak istedi, Rusya'ya gitti! "Rus kadınlarının güzel..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eş bulmak istedi, Rusya'ya gitti! "Rus kadınlarının güzel..."

Eş bulmak istedi, Rusya'ya gitti! "Rus kadınlarının güzel..."

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Estetik olunca oturamadılar! 3 saat bu şekilde durdular

Estetik olunca oturamadılar! 3 saat bu şekilde durdular

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Düğünde tanga giydi! Damada kucak dansı yaptı

Düğünde tanga giydi! Damada kucak dansı yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.