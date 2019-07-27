Kimse Bilmez dizisine sürpriz transfer!

Her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, 8’nci bölümden itibaren tiyatro kökenli 19 yaşındaki Asya Taşkın damga vuracak. Dizide Kurtbey’in kızı ‘Zeynep’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Asya Taşkın, izleyiciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

ASYA TAŞKIN KİMDİR?

Asya Taşkın, Kocaeli doğumludur. 2009 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Savaşçı dizisinde de rol alan Taşkın, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret’in gençlik aşkı Gülendam karakterine hayat vermiştir. Asya Taşkın 2009 yılında Kocaeli Bölge Tiyatrosu bünyesinde, 2015 ve 2016 yıllarında ise Kural Akademi Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.



