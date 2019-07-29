Kimse Bilmez'e yeni oyuncu! Kurtbey'in kızı Zeynep'i kim oynuyor?

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı Kimse Bilmez, 8. bölümüyle 30 Temmuz Salı akşamı ekranda olacak. Diziye bu hafta yeni bir isim daha katılıyor.

Daha önce de ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret’in gençlik aşkı ‘Gülendam’ karakterine hayat veren Asya Taşkın, Kimse Bilmez dizisinde Kurtbey’in kızı ‘Zeynep’ karakterine hayat verecek.

YENİ BÖLÜME DAMGA VURACAK

Her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, 8’nci bölümden itibaren tiyatro kökenli 19 yaşındaki Asya Taşkın damga vuracak. Dizide Kurtbey’in kızı ‘Zeynep’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Asya Taşkın, izleyiciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

ASYA TAŞKIN KİMDİR?

Asya Taşkın, Kocaeli doğumludur. 2009 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Savaşçı dizisinde de rol alan Taşkın, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret’in gençlik aşkı Gülendam karakterine hayat vermiştir. Asya Taşkın 2009 yılında Kocaeli Bölge Tiyatrosu bünyesinde, 2015 ve 2016 yıllarında ise Kural Akademi Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

