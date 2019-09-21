Kimse Bilmez gün değiştirdi! Yeni bölüm ne zaman?

Yayınlanan 15’nci bölüm tanıtımıyla da büyük merak uyandıran ‘Kimse Bilmez’, güçlü oyuncu kadrosu, farklı ve sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek. Yeni yayın döneminde artık Pazar günleri seyircisiyle buluşacak olan dizide, macera hız kesmeden devam edecek.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in yaptığı dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Asya Taşkın ve Beran Özel gibi usta isimler yer alıyor.



