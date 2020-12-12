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Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

12.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobille Türkiye’ye gelen Türk sürücü, Kağıthane’de işlek bir caddede seyrederken yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, başka otomobilden akü takviyesi yaptı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorununu tamircilerde çözemedi. Çekicinin de alamadığı araç yol ortasında kaldı.

Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle geçtiğimiz günlerde yola çıkan Türk bir sürücü, dün saat 18.00 sıralarında Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

BAŞKA BİR ARAÇTAN AKÜ TAKVİYESİ

Bunun üzerine sürücü, aracının aküsünün bittiğini düşünerek çevredeki sürücülerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan diğer bir sürücü, aracını yanaştırarak 5 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmaya başladı. Takviye sonrası direksiyon başına geçen sürücü, aracını çalıştıramadı.

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ARACI YOL ORTASINDA BIRAKTI

Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirciler de sorunu bulamayınca sürücü, aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı. Aracın yerinden oynamaması nedeniyle de aracın çekiciye konulamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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