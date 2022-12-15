Özrünü göğsüne kazımıştı! Affettirmeye yetmedi... Cani tecavüzcü sonunda idam edildi

Eski bir ABD Deniz Piyadeleri görevlisi olan Loden, 22 Haziran 2000 gecesi yakında lise son sınıfa geçecek olan ve amcasının restoranındaki garsonluk vardiyasından eve giderken lastiği patlayan Gray'i yolun kenarında gördü ve ona yardım teklif etti. Loden'in Gray'e "Endişelenme. Ben bir Denizciyim. Bu tür şeyleri halledebilirim.” diye konuştu.

Ancak Gray ona asla bir denizci olmak istemeyeceğini söylediğinde ona sinirlendi ve yardım etmek yerine onu minibüsüne bindirdi. Burada genç kıza dört saat boyunca cinsel tacizde bulunan Loden, daha sonra Gray'i boğarak öldürdü.

''ÖZÜR DİLERİM''

Mahkeme kayıtlarına göre Loden, ertesi gün göğsüne 'özür dilerim' yazısı kazınmış ve bileklerini kesmiş halde bir yolun kenarında yatarken bulundu. Loden, olayın ardında 16 yaşındaki Leesa Marie Gray'i katletmekle ilgili ölümcül cinayet, tecavüz ve dört adet cinsel saldırı suçunu kabul etti. Ayrıca Gray'i öldürdüğü için "derinden pişmanlık duyduğunu" söyledi.

PİŞMANDI

Loden, Çarşamba günü son sözlerinde genci öldürerek neden olduğu acıları asla geri alamayacağını bildiğini söyledi. “20 yıldır bu dünyadan aldığım canı telafi etmek için her gün bir iyilik yapmaya çalıştım. Bunların sadece laf olduğunu ve verdiğim zararı silemeyeceğini biliyorum. Bugün size başka bir şey getirmezse de, umarım huzura kavuşursunuz ve bir kapanış olur.” diye konuştu. Loden, sözlerini Japonca "Seni seviyorum" diyerek bitirdi.

ANNESİ DE KATILDI

İnfaza Gray'in annesi Wanda Farris de katıldı. Loden'i yıllar önce affettiğini ama ölüm cezasına inandığını söyledi. “Özellikle birinin öldüğünü görmek istemiyorum. Ama ben ölüm cezasına inanıyorum. … Adalete inanıyorum.” diye konuşan anne Farris, kızının her zaman gülümseyen ve ilkokul öğretmeni olmak isteyen "şanssız" bir genç olduğunu söyledi.

