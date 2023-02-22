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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Japonya’da ‘gizemli top’ nedeniyle sahil kapatıldı... Polisler harekete geçti

22.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da Hamamutsu kentindeki Enshu plajında bir kadın tarafından fark edilen gizemli top şeklindeki nesne büyük paniğe neden oldu. Plaj tamamen kapatılırken metaldan yapılmış gibi görünen topun incelenmesi için patlayıcı uzmanları ve polisler olay yerine gönderildi. Japon yetkililer hâlâ cisme yönelik olarak bir açıklama yapmadı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Japonya’da ‘gizemli top’ nedeniyle sahil kapatıldı... Polisler harekete geçti

Japonya’da Hamamutsu kentindeki Enshu plajında bir kadının fark ederek polis bildirmesinin ardından gizemli top paniği yaşandı. Metaldan yapılmış gibi görünen devasa topun araştırıldığı sırada Japon yetkililer sahili halka tamamen kapattı. Yetkililer incelemelerinin ardından topun çapının yaklaşık 1.5 metre olduğunu ve paslı görüntüsü nedeniyle demirden yapıldığını düşündüklerini belirtti. Aynı zamanda topun üst kısmında bir yere asılmasına izin veren metal kulp parçaları olduğu da görüldü.

PATLAYICI ZANNEDİLDİ

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Yerel basına göre, cismin bir tür deniz mayını olabileceğinden endişe edildi. Bu yüzden 200 metrelik kapalı bir alanda patlayıcı uzmanlarının koruyucu üniformalar giyerek topu inceledikleri anlar yer aldı. İncelemelerinin sonucunda topun içinin boş olduğu ve herhangi bir patlayıcı madde bulundurmadığı tespit edildi. Ancak Japon yetkililer için gizemli top gizemini hâlâ koruyor.

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Japonya

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