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Kimseye aldırış etmediler! En işlek caddede bunu yaptılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 04.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir beyaz eşya mağazasından çıkan 2 şüpheli, iş yeri önündeki et kıyma makinesini çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin et kıyma makinesini çalıp olay yerinden uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelip güvenlik kamerasını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep adliye

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