Kimseye aldırış etmediler! En işlek caddede bunu yaptılar

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir beyaz eşya mağazasından çıkan 2 şüpheli, iş yeri önündeki et kıyma makinesini çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin et kıyma makinesini çalıp olay yerinden uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelip güvenlik kamerasını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (İHA)

