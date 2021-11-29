King Richard'ın yönetmeni Reinaldo Marcus Green’den yeni bir biyografi projesi geliyor! Bob Marley’i anlatacak

Geçtiğimiz hafta ''Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'' adıyla vizyona giren ve tenisin efsane isimleri Serena Williams ile Venus Williams'ın babası Richard Williams'ın hayatını anlatan biyografik film King Richard'ın yönetmeni Reinaldo Marcus Green, yeni bir biyografik film çekmek üzere hazırlıklara başladığını duyurdu. Green bu sefer de müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Bob Marley’in hayatını anlatacak.

İSMİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Green'in filmi Jamaikalı ikonik reggae sanatçısı ve politik aktivist Bob Marley'in hayatına odaklanacak. Yapımcılığını Paramount Pictures'ın üstleneceği filmin ismi henüz belli değil. Collider'da yer alan habere göre, Reinaldo Marcus Green ve Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'ın da senaryosuna imza atan Zach Baylin filmin senaryosu için çalışmalara başladılar. Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley de yapımcı ve senaryo danışmanı olarak projeye katıldı. Film, 1976'da başlayacak ve Bob Marley'e yönelik suikast girişimi ile Exodus albümünün yapım sürecine odaklanacak.



