Cinsellik itirafıyla gündeme gelen Will Smith, sevişme sahnelerini eleştirdi

Yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen Smith'in yeni filmi Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (King Richard) 19 Kasım'da vizyona girdi. Yeni filmine dair heyecanlı olduğunu belirten Smith, oyunculuğa dair samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuğun en kötü kısmının sevişme sahneleri yaratmak zorunda olduğunu belirten Smith, bu mahrem kısımlarla uzun bir süre mücadele ettiğini itiraf etti.

“RAHATSIZ EDİCİ”

The Graham Norton Show’da oyunculuk ve sevişme sahneleri için açıklamaya yapan Smith, “Seks sahneleri oyunculuğun en kötü yanıdır. Bir film ya da diziyi izlediğinizde romantik bir ortam görürsünüz. Ancak sette mikrofonu tutan, kameraya çeken ve sizi seyreden bir sürü insanın olduğunu bilmek rahatsız edici oluyor” dedi.



