Kinoa pilavı tarifi: Kinoa pilavı nasıl yapılır?

Kinoa pilavı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. 4 kişilik olan bu tarifi verilen malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilir ve tüm öğünlerde ya da yemek davetlerinizde bu pilavı sunabilirsiniz.

MALZEMELER 1 bardak beyaz kinoa

1 kaşık arpa şehriye

2 bardak su

1 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

Biraz tuz

Biraz karabiber