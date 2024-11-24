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Kinoa pilavı tarifi: Kinoa pilavı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 15:53
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Kinoa, hem sağlıklı bir besin olması ile hem de lezzeti ile son zamanların en gözde yiyecekleri arasındaki yerini aldı. Salatalardan yemeklere birçok tarifin içine giren kinoa bu kez pilav olarak sofralarda. İşte kinoa pilavı tarifi!

Kinoa pilavı tarifi: Kinoa pilavı nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 253kal

Kinoa pilavı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. 4 kişilik olan bu tarifi verilen malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilir ve tüm öğünlerde ya da yemek davetlerinizde bu pilavı sunabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 bardak beyaz kinoa
  • 1 kaşık arpa şehriye
  • 2 bardak su
  • 1 kaşık tereyağı
  • 1 kaşık sıvı yağ
  • Biraz tuz
  • Biraz karabiber

TARİF

  • Tencerede yağ ve arpa şehriyeleri kavurun.
  • Kinoa ekleyin ve kavurun.
  • Su ekleyip üzeri kapalı pişirin.
  • Suyunu çekince ocağı kapatıp demleyin.
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