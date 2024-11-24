Kinoa pilavı tarifi: Kinoa pilavı nasıl yapılır?

Kinoa, hem sağlıklı bir besin olması ile hem de lezzeti ile son zamanların en gözde yiyecekleri arasındaki yerini aldı. Salatalardan yemeklere birçok tarifin içine giren kinoa bu kez pilav olarak sofralarda. İşte kinoa pilavı tarifi!
Kinoa pilavı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. 4 kişilik olan bu tarifi verilen malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilir ve tüm öğünlerde ya da yemek davetlerinizde bu pilavı sunabilirsiniz.
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