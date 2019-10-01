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Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Kıraç, kendisine canlı yayında 'Cahilce' yorumunu yapan Buket Aydın'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü: Kıraç, Aydın'a "Bunu yapmaya hakkın yok" dedi.

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Kıraç "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." sözlerine Buket Aydın'dan "Cahilce" yorumu gelmişti. Ünlü şarkıcı kendisini canlı yayında eleştiren Aydın'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyorBuket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor

"BU TARZ AÇIKLAMALAR CAHİLCE"

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor" dedi.

"BUNU YAPMAYA HAKKIN YOK"

Kıraç'tan ise yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı "Bunu yapmaya hakkın yok! Sahip olduğun ekrandan benim hakkımda uydurduklarınla herkesi ve özellikle kadınları kandırmaya hakkın yok. Benim söylediklerimden böyle saçmalıklar çıkmaz" sözleriyle sunucuya tepki gösterdi. Kıraç ayrıca, "Kadınlar! Buket Aydın'ın benim için söyledikleri ve haberi yalandır ve size şirin görünme çabasıdır! Çünkü o bunu hep yapıyor! Buyrun izleyin!" sözleriyle Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nun seçim tahmini sonrası kahkaha videosunu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
kıraç Buket Aydın

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