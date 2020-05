Kırantepe, Kovid-19 sonrası havacılık tutkunlarını ağırlamak için gün sayıyor

Salgına ilişkin tüm tedbirleri aldıklarını, normalleşme sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili de toplantılar düzenlediklerini aktaran Yıldız, "Bundan sonraki havacılık faaliyetlerimizi, tekrar normale dönene kadar çok daha bilinçli, havacılık tutkunlarını hastalık olasılığından koruyacak şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Yıldız, gökyüzünü, yamaç paraşütü öğrencilerini çok özlediklerini dile getirerek "Sakarya semalarında her hafta sonu yaklaşık 50-60 paraşütçünün, yoğunluğu İstanbul'dan olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelip her seviyede eğitim aldıkları bir süreç alışılagelmişti. Tabii koronavirüs bunu etkiledi ama şu an normalleşme sürecine yavaş yavaş başlayacağımızdan umutluyuz." diye konuştu.

- "Kırantepe Türkiye'deki en uygun eğitim sahalarından biri"

Yamaç paraşütünün Sakarya'nın marka değerine destek verdiğini, bunun kendileri için değer olduğunu ifade eden Yıldız, Kırantepe'nin de bu sporlardaki eğitim açısından Türkiye'deki en uygun eğitim sahalarından olduğunu anlattı.