'Kırık Hayatlar' dizisinden kamera arkası görüntüler

İzleyici ile buluşmaya gün sayan 'Kırık Hayatlar’ın setinde çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Yoğun bir çalışma temposunun fotoğraflara yansıdığı dizinin setinde heyecanlı bekleyişe eğlenceli anlar eşlik ediyor.

DİZİNİN KONUSU

'Kırık Kanatlar'; iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.

Kadrosunda ayrıca Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak , Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün de yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.





