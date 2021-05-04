Kırıkkale’nin yöresel lezzeti ‘keskin tava’ iftar sofralarına lezzet katıyor

İftara davet edilen misafirlere özel hazırlatılan ve daha çok taş fırınlarda pişirilen Keskin tava, evlerde de yapılabiliyor. Anadolu Şef Aşçılar Derneği İç Anadolu Bölge Temsilcisi aşçı Hüseyin Şipal, Keskin tavayı, coğrafi işaretle tescillenmesinden bu yana yurt içi ve yurt dışında bütün festivallerde, etkinliklerde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Keskin tavanın, kalabalık davetlerde yapılan bir yemek olduğu yönünde algı bulunduğuna dikkati çeken Şipal, "Biz, bu yemeğin bir iki kişilik olduğunu, günübirlik yemeklerle aynı zaman aralığında piştiğini göstermeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. 20-25 dakikada hatta menemenden bile kısa yapılabilen bir yemek olduğunu sizlere göstereceğiz. Çeşitli mekanlarda uygulamalı olarak bütün mutfak personeline Keskin tavayı tanıtıp gösteriyoruz." diye konuştu.

Bu yemeği lezzetli yapmanın ilk şartının pişirirken ince tava kullanmak olduğunu belirten Şipal, evdeki herhangi bir fırın tepsisini ve kiremitleri tavsiye etmediklerini dile getirdi.

SEÇİLEN TAVA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Araştırmalarında yıllar önce bu yemeğin, çok ince tenekeden yapılan tavalarda pişirildiğini öğrendiklerini anlatan Şipal, “Ancak o yıllardaki ürünlerin günümüze uyarlandığı zaman çok sağlıklı olmadığını düşündük. Buna en yakın tavayı Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgelerinde bulduk. Bu tavalar dedelerimizin, ninelerimizin anlattığı tavalara en yakın olanları. Diğer tava çeşitlerinden farklı olarak malzemenin inceliği ve kenarlarının açık olması yemeğin daha sağlıklı pişmesini sağlıyor. Yine yemek pişerken tepsinin üzerine folyo çekilmesini tasvip etmiyoruz.” dedi.