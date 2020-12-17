Kırım nerede, hangi ülkeye bağlı? Başkenti neresi?

Ülkemize uzak sayılamayacak bir bölge olan Kırım, Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna'nın ise güneyinde bulunur. Özerk bir devlet olan Kırım bölgesi, yakın zamanda Ukrayna ile Rusya'nın da karşı karşıya geldiği bir krize sebep olmuştu. Sıcak denizlere açılan önemli bir liman olması sebebiyle bölgenin büyük devletlerinden biri olan Rusya'nın tarih boyunca ilgi duyduğu bir yer oldu. Yazımızın devamını inceleyerek "Kırım yarımadası nerede, başkenti neresi?" gibi soruların cevabını bulabilir, bölge hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz. Kırım Nerede? Kırım, Doğu Avrupa bölgesinde, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer alır. Ülkemize son derece yakın bir konumda bulunan bölge, Azak Denizi ile Karadeniz'in birleştiği noktada bulunur. Bölgenin doğusunda Rusya'nın Kuban bölgesinin, kuzeyinde ise Ukrayna'nın Herson Oblastı'nın mevcut olduğu düşünülürse, bu iki ülkenin Kırım'la ilgili yaşadığı problemler kolayca anlaşılabilir. Kırım Ukrayna'nın topraklarına Perekop Kıstağı adı verilen, Osmanlıların Orkapı dediği toprak parçasıyla bağlı iken Rusya'dan ise Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı ya da diğer ismini kullanırsak Kırım Köprüsü ile ayrılır. Dolayısıyla Kırım, Karadeniz'in kuzeyinde ve Azak Denizi'nin batısında yer alan, etrafı Rusya ve Ukrayna tarafından çevrili bir yarımadadır.

Kırım Köprüsü Nerede? Kerç Boğazı Köprüsü ya da diğer ismiyle Kırım Köprüsü, Kırım'da bulunan Kerç Yarımadası ile Krasnodar Krayı'nda yer alan Taman Yarımadası arasında bağlantı oluşturur. Rusya tarafından inşa edilen köprü, yaklaşık 19 kilometre uzunluğundadır. 2015 yılında inşaatına başlanan köprünün açılışı 2018 yılında Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilmişti. Kırım Aluşta Nerede? Aluşta, Kırım bölgesinin güney sahilinde bulunan ve bölgesel açıdan önemi olan bir şehir. Kırım'ın saklı incisi olarak nitelendirilen şehir, Simferopol ve Yalta arasında bulunur. Yaklaşık 1500 yıldır bir yerleşim merkezi olan Aluşta, pek çok tarihi ve kültürel güzelliğe sahip. Nitekim şehir, gerek Bizans gerek Osmanlı gerekse de Kırım Hanlığı'ndan izler taşıyor. 18. yüzyılda ise şehrin kontrolü Rusya'ya geçmiş. Dolayısıyla birbirinden farklı büyük medeniyetlerin hakimiyet kurduğu bir şehir olan Aluşta, tarihinin bu izlerini her köşesinde barındırıyor. Kırım Tatarları Nerede Yaşar? Bugün Kırım Tatarlarının büyük bir çoğunluğu Kırım'da ikamet etmeye devam ediyor. Ancak Rusya Çarlığı tarafından sürgüne tabi tutulan Kırım Tatarlarının bazılarının farklı bölgelere dağılmak zorunda kaldığını söylemek mümkün. Sürgünden geri dönemeyen halkın pek çoğu Özbekistan'da hayatını sürdürüyor. Bunun yanı sıra ülkemizde de pek çok Kırım Tatarının olduğu söylenebilir. Ayrıca Dobruca adı verilen ve Bulgaristan ile Romanya ülkelerinde toprakları bulunan bölgede de pek çok Kırım Tatarı mevcut.