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Kırım nerede, hangi ülkeye bağlı? Başkenti neresi?

Ali Gövel Ali Gövel 17.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Kırım nerede, hangi ülkeye bağlı? Başkenti neresi?

İçindekiler

  • Kırım Nerede?
  • Kırım Köprüsü Nerede?
  • Kırım Aluşta Nerede?
  • Kırım Tatarları Nerede Yaşar?
  • Kırım Bayrağı Ne Zaman Belirlendi? Şekli Nasıl?
  • Kırım Başkenti Neresi?
  • Kırım Hangi Ülkeye Bağlı?

Türk tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan Kırım, son yıllarda siyasi krizlerin de odağı haline gelmişti. Bu nedenle pek çok insan tarafından merak edilen bölgenin tarihinde de bu tür siyasi gelişmelere rastlamak mümkün. Karadeniz'de bulunan bir yarım ada olan Kırım hakkındaki detayları yazımızda bulabilirsiniz. İşte "Kırım nerede, hangi ülkeye bağlı?" gibi soruların cevabı...

Ülkemize uzak sayılamayacak bir bölge olan Kırım, Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna'nın ise güneyinde bulunur. Özerk bir devlet olan Kırım bölgesi, yakın zamanda Ukrayna ile Rusya'nın da karşı karşıya geldiği bir krize sebep olmuştu. Sıcak denizlere açılan önemli bir liman olması sebebiyle bölgenin büyük devletlerinden biri olan Rusya'nın tarih boyunca ilgi duyduğu bir yer oldu. Yazımızın devamını inceleyerek "Kırım yarımadası nerede, başkenti neresi?" gibi soruların cevabını bulabilir, bölge hakkındaki merakınızı giderebilirsiniz.

Kırım Nerede?

Kırım, Doğu Avrupa bölgesinde, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer alır. Ülkemize son derece yakın bir konumda bulunan bölge, Azak Denizi ile Karadeniz'in birleştiği noktada bulunur. Bölgenin doğusunda Rusya'nın Kuban bölgesinin, kuzeyinde ise Ukrayna'nın Herson Oblastı'nın mevcut olduğu düşünülürse, bu iki ülkenin Kırım'la ilgili yaşadığı problemler kolayca anlaşılabilir.

Kırım Ukrayna'nın topraklarına Perekop Kıstağı adı verilen, Osmanlıların Orkapı dediği toprak parçasıyla bağlı iken Rusya'dan ise Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı ya da diğer ismini kullanırsak Kırım Köprüsü ile ayrılır. Dolayısıyla Kırım, Karadeniz'in kuzeyinde ve Azak Denizi'nin batısında yer alan, etrafı Rusya ve Ukrayna tarafından çevrili bir yarımadadır.

Kırım Köprüsü Nerede?

Kerç Boğazı Köprüsü ya da diğer ismiyle Kırım Köprüsü, Kırım'da bulunan Kerç Yarımadası ile Krasnodar Krayı'nda yer alan Taman Yarımadası arasında bağlantı oluşturur. Rusya tarafından inşa edilen köprü, yaklaşık 19 kilometre uzunluğundadır. 2015 yılında inşaatına başlanan köprünün açılışı 2018 yılında Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilmişti.

Kırım Aluşta Nerede?

Aluşta, Kırım bölgesinin güney sahilinde bulunan ve bölgesel açıdan önemi olan bir şehir. Kırım'ın saklı incisi olarak nitelendirilen şehir, Simferopol ve Yalta arasında bulunur. Yaklaşık 1500 yıldır bir yerleşim merkezi olan Aluşta, pek çok tarihi ve kültürel güzelliğe sahip. Nitekim şehir, gerek Bizans gerek Osmanlı gerekse de Kırım Hanlığı'ndan izler taşıyor. 18. yüzyılda ise şehrin kontrolü Rusya'ya geçmiş. Dolayısıyla birbirinden farklı büyük medeniyetlerin hakimiyet kurduğu bir şehir olan Aluşta, tarihinin bu izlerini her köşesinde barındırıyor.

Kırım Tatarları Nerede Yaşar?

Bugün Kırım Tatarlarının büyük bir çoğunluğu Kırım'da ikamet etmeye devam ediyor. Ancak Rusya Çarlığı tarafından sürgüne tabi tutulan Kırım Tatarlarının bazılarının farklı bölgelere dağılmak zorunda kaldığını söylemek mümkün. Sürgünden geri dönemeyen halkın pek çoğu Özbekistan'da hayatını sürdürüyor. Bunun yanı sıra ülkemizde de pek çok Kırım Tatarının olduğu söylenebilir. Ayrıca Dobruca adı verilen ve Bulgaristan ile Romanya ülkelerinde toprakları bulunan bölgede de pek çok Kırım Tatarı mevcut.

Kırım Bayrağı Ne Zaman Belirlendi? Şekli Nasıl?

1917 yılında bağımsız Kırım Halk Cumhuriyeti'nin bayrağı olması için bir bayrak tasarlanmıştı. Gökbayrak adı verilen bayrağın zemini gök renginde bir maviden oluşuyordu. Bayrağın sol üst köşesinde ise Kırım hanlarının Tarak tamgası, yani devlet sembolü bulunuyordu. Ancak 2014 yılında yeniden kurulan Kırım Cumhuriyeti'nde kabul edilen bayrak bu değil. 1999 yılında Kırım Türkleri yeni bir bayrak kabul etmişti. Bu bayrak üst ve alt kısmında sırasıyla mavi ve kırmızı birer kalın şerit bulunan, ortası ise beyaz renkte olan bir tasarıma sahip.

Kırım Başkenti Neresi?

2014 yılında kurulan Kırım Cumhuriyeti'nin başketi olarak Simferopol kabul edildi. Akmescit ismiyle de anılan şehir, 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı hakimiyetinde olan bir bölgeydi. Nüfusu yaklaşık olarak 350 bin olan şehrin, Kırım nüfusunun neredeyse üçte birini içerisinde barındırdığını söylemek mümkün.

Kırım Hangi Ülkeye Bağlı?

2014 yılının Mart ayında Rusya Silahlı Kuvvetleri Kırım'ı ele geçirmişti. Bu sürecin ardından Kırım'ın Rusya'ya katılması yolunda bir referandum yapıldı ve bu referandumdan Rusya'ya katılma yönünde bir karar çıktı. Ancak birkaç Birleşmiş Milletler üyesi devlet ve Rusya dışında, pek çok ülkeye göre bu referandum ve sonrasında gelen ilhak yasa dışıydı. Dolayısıyla Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun verdiği karara göre Kırım, halen daha Ukrayna'ya bağlı bir özerk cumhuriyettir.

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