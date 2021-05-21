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Kırk yıllık usta gibi hazırlayacaksınız! Evde Urfa kebap nasıl yapılır?

Seray Üstün Seray Üstün
21.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urfa yöresiyle adeta özdeşleşen Urfa kebabı evinizde pişirmeye ne dersiniz? Lezzetiyle damak çatlatan Urfa kebabını restoranlarda yiyoruz ancak vereceğimiz tarif ile birçok kebap ustasına taş çıkarabilirsiniz. İşte nefis Urfa kebabı hazırlamanın püf noktaları...

Dünyada Türk mutfağı denildiğinde pek çok kişinin aklına kebap gelir. Urfa kebabı, şiş üzerine dizilmiş et ya da kıymanın kömür veya odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle meydana gelmektedir. Kıymadan yapılan kebapların zırhlarla çekilmesi, birçok baharatın yanı sıra karabiber ve tuz ile harmanlanması, şişe takılması ve pişirilmesi başlı başına ustalık gerektiren bir iştir. Kebap başta domates, soğan, biber ve patlıcan olmak üzere birçok sebze ile servis edilmekte yanında birçok salata ile birlikte de sunulabilmektedir.

URFA KEBABI MALZEMELERİ

  • 400 gram kuzu kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı toz biber

URFA KEBABI YAPIMI

  • Kıvırcık kuzu kıyması malzemeleriyle beraber iyice yoğrulduktan sonra kebap şişlerine geçirilir. Kıymanın şişe daha iyi yapışması için dinlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda suyla avuç içinin ıslatılması da önemli bir detaydır.
  • Kebap pişirmek için önce mangaldaki kömürün kor olması ve meşe kömürü olması gerekir. Kor olduktan sonra etler kömürün üzerine atılır. Kebabın yanında her zaman için yeşil biber, pişmiş domates ve kırmızı biber olmalıdır. Bunlar kebabın olmazsa olmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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