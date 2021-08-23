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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

23.08.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Devletliağaç ve Ahlatlı köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 ayrı bölgede Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 18 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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