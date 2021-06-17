Kırlangıç Adasına nasıl gidilir? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı'nın çekildiği yer...

Başrollerinde Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Ada Masalı' dizisi ekranlara gelen ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Yaz sezonun başlaması ile izleyici karşısına dizinin konusu kadar atmosferi de ilgi çekti. Çekimlerin gerçekleştirildiği yer izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kırlangıç Adası nerede? İşte doğal güzelliği ile merak uyandıran o ada...

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Geçtiğimiz salı günü ilk bölümü ile ekranlara gelen Ada Masalı adlı dizi izleyiciden tam not alırken, çekimlerin yapıldığı ada merak konusu oldu. İzleyici tarafından merak edilen adanın ismi Kırlangıç'tır. Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizinin çekimleri doğal güzelliği ile göz kamaştıran İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor. Dizide 'Kırlangıç Adası'nın tabelasının gösterilmesindeki amaç ise bir ada olduğu izlenimi vermektir. O çok merak edilen Kırlangıç Adası ise, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Kırlangıç adası Teselya bölgesinde yer alan bir ada, şehir ve belediye olarak kayıtlarda geçmektedir.