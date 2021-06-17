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Kırlangıç Adasına nasıl gidilir? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı'nın çekildiği yer...

17.06.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan iddialı yaz dizisi 'Ada Masalı' ilk bölümü ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra en çok dikkat çeken yanı ise çekiliği yer oldu. Peki Kırlangıç Adasına nasıl gidilir? İşte Ada Masalı'nın çekildiği yer...

Kırlangıç Adasına nasıl gidilir? Kırlangıç Adası nerede? İşte Ada Masalı'nın çekildiği yer...

Başrollerinde Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Ada Masalı' dizisi ekranlara gelen ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Yaz sezonun başlaması ile izleyici karşısına dizinin konusu kadar atmosferi de ilgi çekti. Çekimlerin gerçekleştirildiği yer izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kırlangıç Adası nerede? İşte doğal güzelliği ile merak uyandıran o ada...

Kırlangıç Adasına nasıl gidilir?

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Geçtiğimiz salı günü ilk bölümü ile ekranlara gelen Ada Masalı adlı dizi izleyiciden tam not alırken, çekimlerin yapıldığı ada merak konusu oldu. İzleyici tarafından merak edilen adanın ismi Kırlangıç'tır. Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizinin çekimleri doğal güzelliği ile göz kamaştıran İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor. Dizide 'Kırlangıç Adası'nın tabelasının gösterilmesindeki amaç ise bir ada olduğu izlenimi vermektir. O çok merak edilen Kırlangıç Adası ise, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Kırlangıç adası Teselya bölgesinde yer alan bir ada, şehir ve belediye olarak kayıtlarda geçmektedir.

Kırlangıç Adasına nasıl gidilir?

KIRLANGIÇ ADASINA NASIL GİDİLİR?

Yayınlanan 'Ada Masalı' dizisinde adının geçmesiyle bir anda popüler aramalar arasına giren Kırlangıç Adasına nasıl gideceği ise ayrı bir merak konusu oldu. Yunanistan'd yer alan ada aynı zamanda, İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası olarak bilinmektedir. Ülkemizden gidilmek istendiğinde diğer Yunan Adalarına gidildiği şekilde deniz yolu tercih edilmelidir.

Kırlangıç Adasına nasıl gidilir?

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Yunanistan Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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