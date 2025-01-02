Kırlangıç balığı nedir, kırlangıç balığı yenir mi? Kırlangıç balığı lezzetli mi?

Kırlangıç balığı lezzeti ile de bilinir. Türkiye’de tüm denizlerde kolaylıkla yakalanabilen kırlangıç balığı aynı zamanda birçok farklı yöntemle de hazırlanabilen bir balık türüdür. Genel olarak buğulamasının yapılma nedeni de tavaya ve ızgarada pişirmeye uygun görülmemesidir.

Kırlangıç balığı nedir?

Bilimsel olarak ismi Triglia Lucerna olan kırlangıç balığı, halk arasında benekli kırlangıç olarak da anılır. Trigliade ailesinin üyelerinden biri olan kırlangıç balığı göç etmez ve sürekli aynı bölgede yaşar. Yaşadığı yerden ayrılmaz ve su akıntısına göre ilerler.

Alt kısmında bolca sakalı bulunan kırlangıç balığı çok pullu olması ile de dikkat çeker. Ayrıca alt kısmında yer alan sakalları sayesinde yer aldığı denizde dipten çok rahat bir biçimde ilerleme özelliği de bulunur.

Kırlangıç balığı yenir mi?

Daha çok buğulaması ve çorbası yapılan kırlangıç balığı yenebilir. Ancak en önemli nokta, hangi yöntemle pişirileceğinden çok, pişirme aşamasına geçmeden önce çok iyi ayıklanması ve temizlenmesidir. Çünkü kırlangıç balığı çok fazla pula sahiptir.

Kırlangıç balığının pullarını ayıkladıktan sonraki aşamada iç organlarını iyice temizlemek ve bol su ile yıkamak gerekir. Ardından hazırlanacak yemeğe göre dilimlenerek ya da bütün şekilde pişirme aşamasına geçilebilir.

Kırlangıç balığı lezzetli mi?

Çorbasından ızgarasına çeşitli yöntemlerle hazırlanabilen kırlangıç balığı lezzeti ile ünlüdür. Satın alınan yerde balıkçıya temizletilebileceği gibi evde de yapılabilecek temizleme ve ayıklama aşamasından sonra pişirilebilir. Çok lezzetli olması ile tanınan kırlangıç balığı ister çorba ister buğulama olarak hazırlanması fark etmeden çok sevilir ve tüketilir.

Kırlangıç balığı seçerken taze olması önemlidir. Pulları dökülmeyen, gözleri canlı ve parlak olan kırlangıç balığı tezedir. Sulu olarak pişmesi isteniyorsa ya da sulu yemek biçiminde tüketilecekse balığın derisi çıkartılmamalıdır. Ancak piştikten sonra deri çıkartılabilir.