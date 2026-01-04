Kırmızı bikinisiyle ringe çıktı: Güvenliği zora soktu! Çok konuşulan anlar

Avustralyalı boksör Ebanie Bridges, Aralık 2023’te dünya kemerini kaybettikten sonra ilk kez ringe çıkmaya hazırlanıyor. Porto Riko’daki maç öncesi tartıda sahneye çıkan Bridges, bu kez de cesur tarzıyla gündem oldu.
Tartıya önce tişört ve kot şortla çıkan “Blonde Bomber”, kısa sürede kırmızı iç çamaşırıyla poz verdi. Bridges tartıda 117.8 libre geldi. O sırasında bir güvenlik görevlisinin ne yapacağını bilememesi sosyal medyada gündem olurken, hayranlar esprili yorumlar yaptı.Güvenlik görevlisinin kameraya yansıyan görüntülerde Bridges'e bakmamaya çalıştığı görüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum