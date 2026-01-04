Mynet Trend

Kırmızı bikinisiyle ringe çıktı: Güvenliği zora soktu! Çok konuşulan anlar

Anne olduktan sonra ringlere dönen Ebanie Bridges, Porto Riko’daki maç öncesi tartıda cesur tarzıyla yine gündem oldu. Kırmızı iç çamaşırıyla tartıya çıkan Bridges’in 117.8 libre geldiği anlarda bir güvenlik görevlisinin zor anları sosyal medyada viral oldu.

Kırmızı bikinisiyle ringe çıktı: Güvenliği zora soktu! Çok konuşulan anlar
Çiğdem Sevinç

Avustralyalı boksör Ebanie Bridges, Aralık 2023’te dünya kemerini kaybettikten sonra ilk kez ringe çıkmaya hazırlanıyor. Porto Riko’daki maç öncesi tartıda sahneye çıkan Bridges, bu kez de cesur tarzıyla gündem oldu.

Kırmızı bikinisiyle ringe çıktı: Güvenliği zora soktu! Çok konuşulan anlar 1

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Tartıya önce tişört ve kot şortla çıkan “Blonde Bomber”, kısa sürede kırmızı iç çamaşırıyla poz verdi. Bridges tartıda 117.8 libre geldi. O sırasında bir güvenlik görevlisinin ne yapacağını bilememesi sosyal medyada gündem olurken, hayranlar esprili yorumlar yaptı.Güvenlik görevlisinin kameraya yansıyan görüntülerde Bridges'e bakmamaya çalıştığı görüldü.

Kırmızı bikinisiyle ringe çıktı: Güvenliği zora soktu! Çok konuşulan anlar 2

