Mynet Trend

Kırmızı Göl’de valiz içinde bir ceset daha bulundu

sesamos sesamos
DÜNYA  | 05.05.2019 22:49 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ta bir subayın seri katil olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kırmızı Göl'de yapılan aramada valiz içinde bir ceset daha bulundu.

Kırmızı Göl’de valiz içinde bir ceset daha bulundu

Güney Kıbrıs Polisi Basın Sözcüsü Andreas Angelidis’in, Kırmızı Göl’de içerisinde ceset bulunan bir valize daha ulaşıldığını duyurdu. Seri cinayetle ilgili soruşturma çerçevesinde bugün, ABD’den gelen sonar cihazıyla gölde arama yapılmaya başlanmış ve cihaz, öğleden sonra valize benzeyen bir nesne tespit etmişti. Valiz, göle giren bir dalgıç tarafından çıkarılırken, içerisinde bir cesedin bulunduğu belirlendi.

AW695364_02

Öte Taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'de açıklama yaparak yaşan cinayetlerden dolayı özür dileyerek çok üzgün olduğunu belirtti.

35 yaşındaki subay Nikou Metaxa’nın kurbanlarından 3'ünün cesedini bavullara koyup zehirli göle attığını itiraf etmesinin ardından, polis bölgede inceleme başlatmıştı.

AW695364_03

(İHA)

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Cinsel içerikli film yıldızının sözleri kan dondurdu!Cinsel içerikli film yıldızının sözleri kan dondurdu!
İşte kutsal su, kraliyet sembolleri ve hoş geldin partisiİşte kutsal su, kraliyet sembolleri ve hoş geldin partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güney kıbrıs Seri katil kırmızı göl

En Çok Okunan Trend Haberler

Elleri ve ayakları şiştiği! Sebebini duyunca şoke oldu

Elleri ve ayakları şiştiği! Sebebini duyunca şoke oldu

Bizim Hikaye setinde başrol krizi! Apar topar final kararı alındı

Bizim Hikaye setinde başrol krizi! Apar topar final kararı alındı

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel içerikli film yıldızının sözleri kan dondurdu!

Cinsel içerikli film yıldızının sözleri kan dondurdu!

Tayland'da taç giyme törenleri: Kutsal su, kraliyet sembolleri ve hoş geldin partisi

İşte kutsal su, kraliyet sembolleri ve hoş geldin partisi

Aryanlar: Gen havuzu bozulmamış son kabile mi?

Aryanlar: Gen havuzu bozulmamış son kabile mi?

Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

Facebook Kur’an yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

Alışveriş merkezinde şok görüntüler! Sporcular kavga etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.