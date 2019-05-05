Kırmızı Göl’de valiz içinde bir ceset daha bulundu

Güney Kıbrıs Polisi Basın Sözcüsü Andreas Angelidis’in, Kırmızı Göl’de içerisinde ceset bulunan bir valize daha ulaşıldığını duyurdu. Seri cinayetle ilgili soruşturma çerçevesinde bugün, ABD’den gelen sonar cihazıyla gölde arama yapılmaya başlanmış ve cihaz, öğleden sonra valize benzeyen bir nesne tespit etmişti. Valiz, göle giren bir dalgıç tarafından çıkarılırken, içerisinde bir cesedin bulunduğu belirlendi.
Öte Taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'de açıklama yaparak yaşan cinayetlerden dolayı özür dileyerek çok üzgün olduğunu belirtti.
35 yaşındaki subay Nikou Metaxa’nın kurbanlarından 3'ünün cesedini bavullara koyup zehirli göle attığını itiraf etmesinin ardından, polis bölgede inceleme başlatmıştı.
(İHA)
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