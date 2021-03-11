MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte karakterleri...

Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte karakterleri...

11.03.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte karakterleri...

Türkiye'de bir ilk olacak Kırmızı Kamyon dizisi, İtfaiye teşkilatını anlatıyor. 2021 yılının Mart ayında yayınlanmaya başlayan Kırmızı Kamyon dizisinin senaristliğini Meriç Demiray üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor.

Bugüne kadar hiç izlemediğimiz bir konu ile karşımıza çıkan Kırmızı Kamyon, bu sefer itfaiyecilerin hayat hikayesini bizlere gösterecek. Kalplere dokunacak olan dizi, bazen sevindirecek bazen ise göz yaşlarına boğulmamıza neden olacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Türkiye yapımı ilk itfaiyeci dizisi Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosu şöyle;

Görkem Sevindik - Uğur

Uğur, hayata dair hiçbir duygu barındırmadığını söyleyen bir karakter. Kor ateşe atsan bile bir şey hissetmem diyerek anlatıyor kendisini. Geçmişteki yaralarına dokunulduğu an ise bir bıçağın karnına saplandığını ve karnının içinde çevrildiğini söylüyor, hissettiklerini böyle tanımlıyor.

Kırmızı Kamyon Uğur

Ushan Çakır - Cem

Cem, Uğur'un başına buyrukluğundan hiç hoşlanmıyor ve bu duygusuz tavrının başlarına bir dert açacağına inanıyor. Bu yüzden Uğur ve Cem arasında sürekli bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kırmızı Kamyon Cem

Deniz Hamzaoğlu - Tolga

Tolga ve Cem, Uğur hakkında aynı düşüncelere sahip. Tolga da tıpkı Cem gibi Uğur'un hareketlerinden hoşlanmıyor ve konu Uğur olunca "Kendini öldürmek istiyorsan olayı şov haline getirme, gir kendi evinde öl" diyor. Oldukça sert bir amir olan Tolga'nın dışı ne kadar sert olsa da aslında ne kadar merhametli olduğunu zaman içinde görüyoruz.

Kırmızı Kamyon Tolga

Aslı Orcan - Ayşe

Yosun'un annesi olan Ayşe, kendine ve dış görünüme oldukça önem veriyor. Kızını işe yollarken "Öyle çarşıya gider gibi işe gidilmez" diyor.

Kırmızı Kamyon Ayşe

Gürberk Polat - Murat

Murat, itfaiye ekibimizin en yeni üyesi. Edebiyat mezunu olan Murat, ilkokuldayken yetimhanede çıkan yangından sonra itfaiyeci olmaya karar veriyor. Aynı zamanda yazar olma hayalleri de bulunan Murat, yazdığı hikayelerin hem kahramanı hem yazarı olmaya karar veriyor.

Kırmızı Kamyon Murat

Timur Ölkebaş - Bedri

Bedri, itfaiyeciliğin dua işi olduğunu düşünüyor. Her gün can kurtararak çok dua alıyorsunuz, kıymetini bilin beyler diyen Bedri'yi Kırmızı Kamyon dizisinde izleyeceğiz.

Kırmızı Kamyon Bedri

Nilay Deniz - Yonca

Yonca, işinde oldukça başarılı bir avukattır. Dışarıdan bakıldığında oldukça güçlü görünen Yonca'nın içinde kırılgan küçük bir çocuk yatar.

Kırmızı Kamyon Yonca

Burak Berkay Akgül - İlker

İlker, kendini şöyle ifade eder " Bir ömür benimle çile çekmeye hazır mısın?" İlker kendi çilesini kendi çeker ve kimseye kolay kolay yaklaşmaz.

Kırmızı Kamyon İlker

KIRMIZI KAMYON KONUSU

  1. Ev'in yeni dizisi olan Kırmızı Kamyon, Show TV ekranlarda olacak. İtfaiyecilerin zorlu hayat hikayelerini anlatacak. Gerilim - aksiyon içerikli olan Kırmızı Kamyon, itfaiyecilerin acı, sevinç ve başarı dolu hayat öykülerini ekrana getirecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Onu gören şaştı kaldı! 'Abi ne yaptın?'Onu gören şaştı kaldı! 'Abi ne yaptın?'
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Show TV Ushan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Eşini öldüren kamyonun kapısında asılı kaldı

Eşini öldüren kamyonun kapısında asılı kaldı

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Diğer Haberler

İşte Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı | Nalan'ın gerçek aşk hikayesi

İşte Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı

İlker Kaleli’nin BBC yapımı dizisi Netflix’e geliyor

İlker Kaleli Netflix’e geliyor

Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş'i görenler şaştı kaldı! 'Abi ne yaptın?'

Onu gören şaştı kaldı! 'Abi ne yaptın?'

Kırmızı Oda’nın Kumru’sundan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sine mesaj var!

Kırmızı Oda’nın Kumru’sundan Safiye'ye mesaj

Can Yaman, İtalya’yı sallamaya devam ediyor! Sandokan dizisi ekibiyle buluştu

Yeni dizisi için geri sayım başladı! Son fotoğrafa beğeni yağdı

Masumlar Apartmanı’nın İnci’si gizli gizli Safiye’yi çekti... Ezgi Mola da altta kalmadı

İnci paylaştı, Safiye de altta kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.