Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte karakterleri...

Bugüne kadar hiç izlemediğimiz bir konu ile karşımıza çıkan Kırmızı Kamyon, bu sefer itfaiyecilerin hayat hikayesini bizlere gösterecek. Kalplere dokunacak olan dizi, bazen sevindirecek bazen ise göz yaşlarına boğulmamıza neden olacak.
Türkiye yapımı ilk itfaiyeci dizisi Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosu şöyle;
Görkem Sevindik - Uğur
Uğur, hayata dair hiçbir duygu barındırmadığını söyleyen bir karakter. Kor ateşe atsan bile bir şey hissetmem diyerek anlatıyor kendisini. Geçmişteki yaralarına dokunulduğu an ise bir bıçağın karnına saplandığını ve karnının içinde çevrildiğini söylüyor, hissettiklerini böyle tanımlıyor.
Ushan Çakır - Cem
Cem, Uğur'un başına buyrukluğundan hiç hoşlanmıyor ve bu duygusuz tavrının başlarına bir dert açacağına inanıyor. Bu yüzden Uğur ve Cem arasında sürekli bir anlaşmazlık yaşanıyor.
Deniz Hamzaoğlu - Tolga
Tolga ve Cem, Uğur hakkında aynı düşüncelere sahip. Tolga da tıpkı Cem gibi Uğur'un hareketlerinden hoşlanmıyor ve konu Uğur olunca "Kendini öldürmek istiyorsan olayı şov haline getirme, gir kendi evinde öl" diyor. Oldukça sert bir amir olan Tolga'nın dışı ne kadar sert olsa da aslında ne kadar merhametli olduğunu zaman içinde görüyoruz.
Aslı Orcan - Ayşe
Yosun'un annesi olan Ayşe, kendine ve dış görünüme oldukça önem veriyor. Kızını işe yollarken "Öyle çarşıya gider gibi işe gidilmez" diyor.
Gürberk Polat - Murat
Murat, itfaiye ekibimizin en yeni üyesi. Edebiyat mezunu olan Murat, ilkokuldayken yetimhanede çıkan yangından sonra itfaiyeci olmaya karar veriyor. Aynı zamanda yazar olma hayalleri de bulunan Murat, yazdığı hikayelerin hem kahramanı hem yazarı olmaya karar veriyor.
Timur Ölkebaş - Bedri
Bedri, itfaiyeciliğin dua işi olduğunu düşünüyor. Her gün can kurtararak çok dua alıyorsunuz, kıymetini bilin beyler diyen Bedri'yi Kırmızı Kamyon dizisinde izleyeceğiz.
Nilay Deniz - Yonca
Yonca, işinde oldukça başarılı bir avukattır. Dışarıdan bakıldığında oldukça güçlü görünen Yonca'nın içinde kırılgan küçük bir çocuk yatar.
Burak Berkay Akgül - İlker
İlker, kendini şöyle ifade eder " Bir ömür benimle çile çekmeye hazır mısın?" İlker kendi çilesini kendi çeker ve kimseye kolay kolay yaklaşmaz.
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