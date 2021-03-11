Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte karakterleri...

Bugüne kadar hiç izlemediğimiz bir konu ile karşımıza çıkan Kırmızı Kamyon, bu sefer itfaiyecilerin hayat hikayesini bizlere gösterecek. Kalplere dokunacak olan dizi, bazen sevindirecek bazen ise göz yaşlarına boğulmamıza neden olacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Türkiye yapımı ilk itfaiyeci dizisi Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosu şöyle;

Görkem Sevindik - Uğur

Uğur, hayata dair hiçbir duygu barındırmadığını söyleyen bir karakter. Kor ateşe atsan bile bir şey hissetmem diyerek anlatıyor kendisini. Geçmişteki yaralarına dokunulduğu an ise bir bıçağın karnına saplandığını ve karnının içinde çevrildiğini söylüyor, hissettiklerini böyle tanımlıyor.

Ushan Çakır - Cem

Cem, Uğur'un başına buyrukluğundan hiç hoşlanmıyor ve bu duygusuz tavrının başlarına bir dert açacağına inanıyor. Bu yüzden Uğur ve Cem arasında sürekli bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Deniz Hamzaoğlu - Tolga

Tolga ve Cem, Uğur hakkında aynı düşüncelere sahip. Tolga da tıpkı Cem gibi Uğur'un hareketlerinden hoşlanmıyor ve konu Uğur olunca "Kendini öldürmek istiyorsan olayı şov haline getirme, gir kendi evinde öl" diyor. Oldukça sert bir amir olan Tolga'nın dışı ne kadar sert olsa da aslında ne kadar merhametli olduğunu zaman içinde görüyoruz.