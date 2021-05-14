Kırmızı Kamyon dizisinin ismi neden değişti? "Kahraman Babam" ne zaman başlayacak?

Show TV'de yayınlanan Kırmızı Kamyon, ilk bölümüyle yayınlandıktan sonra yayın hayatına devam etmeme kararı almıştı. İzleyicilerin merakla takip ettiği dizi isim değişikliğine gidiyor. Peki yakın bir zamanda yeniden ekrana gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin ismi neden değişti?

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ? KAHRAMAN BABAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu sene Mart 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Kırmızı Kamyon, aksiyon ve dram türündeki tarzıyla oldukça ses getirmiş bir yapımdı. Yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği Kırmızı Kamyon’un senaryosu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya kaleme alıyordu. Dizi, konusu itibariyle farklı bir yapım olarak değerlendiriliyordu. İtfaiyecilerin hayatlarını ele alan dizide Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimler başrollerde bulunuyordu ve dizi 10. Ev yapım şirketine aitti.

Dizinin 1.bölüm sonrası yayınlanmaması izleyenleri şaşırtmıştı. Show TV ekranlarından her Çarşamba saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi bir araya girdi. Kırmızı Kamyon dizisinde isim değişikliğine giden yayıncı kuruluş, diziye Kahraman Babam ismiyle devam etme kararı aldı.