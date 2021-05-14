Kırmızı Kamyon dizisinin ismi neden değişti? "Kahraman Babam" ne zaman başlayacak?

Show TV'de yayınlanan Kırmızı Kamyon, ilk bölümüyle yayınlandıktan sonra yayın hayatına devam etmeme kararı almıştı. İzleyicilerin merakla takip ettiği dizi isim değişikliğine gidiyor. Peki yakın bir zamanda yeniden ekrana gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin ismi neden değişti?
Bu sene Mart 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Kırmızı Kamyon, aksiyon ve dram türündeki tarzıyla oldukça ses getirmiş bir yapımdı. Yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği Kırmızı Kamyon’un senaryosu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya kaleme alıyordu. Dizi, konusu itibariyle farklı bir yapım olarak değerlendiriliyordu. İtfaiyecilerin hayatlarını ele alan dizide Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimler başrollerde bulunuyordu ve dizi 10. Ev yapım şirketine aitti.
Dizinin 1.bölüm sonrası yayınlanmaması izleyenleri şaşırtmıştı. Show TV ekranlarından her Çarşamba saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi bir araya girdi. Kırmızı Kamyon dizisinde isim değişikliğine giden yayıncı kuruluş, diziye Kahraman Babam ismiyle devam etme kararı aldı.
Verilen ara ve kazanılan zamanla beraber daha iddialı bir yapım ile ortaya çıkması planlanıyor. Dizinin isminde gidilen değişiklik sonrası ise öykü ve kurgunun ne olacağı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ani isim değişikliğinin sonrasında dizi konusunun başrol ve başrol ile kızı arasındaki ilişkiye odaklanması bekleniyor. "Kırmızı Kamyon" ismi yerine tercih edilen "Kahraman Babam" isminin ise daha ilgi çekici olup, konuyu daha iyi aktardığı ve bu nedenle isim değişikliği yapıldığı düşünülüyor. Kahraman Babam ismiyle tekrar yayınlanmaya başlayacak olan dizi, Haziran ayı itibariyle izleyicisiyle Show TV ekranlarında buluşacak.
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