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Kırmızı Oda 25. son bölüme Erkan Petekkaya ve Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı Oda'da Sadi ve Nazlı sosyal medyayı salladı

20.02.2021 01:57 | Son Güncelleme:
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 26. son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Binnur Kaya'nın Doktor Hanım'ı canlandırdığı Kırmızı Oda'nın son bölümünde Erkan Petekkaya, Aslıhan Gürbüz, Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan oyunculuklarıyla beğeni topladı. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı 'delikanlı Sadi' karakterinin geçmişteki acı dolu anları ortaya çıktı. Pınar Deniz ise Nazlı karakterinin hikayesiyle seyirciyi etkiledi. Kırmızı Oda son bölümüyle Twitter'da da TT oldu.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda, 25. son bölümüyle 19 Şubat Cuma akşamı ekrana geldi. Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın son bölümüne Erkan Petekkaya'nın oynadığı Sadi ve Pınar Deniz'incanlandırdığı Nazlı karakterlerinin hikayeleri damga vurdu.

KIRMIZI ODA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kırmızı Oda dizisi son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Kırmızı Oda Twitter'da en fazla konuşulan konular arasına girerek TT listesinde yer aldı. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları.

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KIRMIZI ODA 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 25. bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder. Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya), hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım’la paylaşır.

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