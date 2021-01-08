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Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Seray Üstün Seray Üstün 08.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Her cuma gecesi TV 8 kanalında yayınlanan dizi reyting listelerinde üst sırada yer almayı başarıyor. Dizide bir psikiyatristin kliniğinde geçen hikaye aslında kitapta da farklı şekilde ilerliyor. Dizi ve kitap bazı noktalarda oldukça ayrılıyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına alıyor. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınanKırmızı Oda Boncuk hikayesinde bazı aşamalarda romandan ayrılıyor. Özellikle dizinin dahil olan Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okuyanları şaşırttı. İşte Boncuk’un gerçek hikayesi... Sizler için Boncuk’un gerçek hikayesini araştırdık.

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İlk başlarda Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan Rezzan’ın hikayesi Boncuk zannedildi. Çünkü kitapta Boncuk adında bir karakter bulunmuyor. Rezzan karakteri iş yerinden bir çocuğun kendisine aşık olduğunu zanneden ve “paranoid bozukluk” nedeniyle doktordan yardım alan genç bir kadındır. Paranoid bozukluk temelde halüsinasyon ve sanrıların zaman içerisinde gerçeklerin yerini alması durumunu ifade ediyor.

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Madalyonun İçi kitabında Rezzan’ın hikayesinin bir alt kısmında 156-158. bölümler arasında Boncuk’un hikayesi anlatılıyor. Rezzan seanstan çıktıktan sonra doktor hanımın odasına yeni bir kadın geliyor. Kitapta Boncuk kumral, uzun boylu, incecik ve güzel bir kadın olarak tasvir ediliyor. Kış günü olmasına rağmen incecik mavi bir pardesü ile doktor hanımın dikkatini çekiyor. Başında kocaman çiçekli ipek bir başörtüsü bulunuyor. Kitapta Boncuk’un adı Emine olarak veriliyor ve doktorun seansına erkek kardeşiyle birlikte geliyor.

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Emine yıllardır yurt dışında yaşayan ve 3 çocuğu olan bir kadındır. Emine, 3 yıl öncesinde kadar sıradan ve sakin bir hayatı olduğundan bahsederken kimsenin kendisini anlamamasından şikayet ediyor. Kulağına sesler geldiğinden söz eden Emine, kendisini isteyenlerin çok olduğunu ve onu başkasına vereceklerini doktor hanımına anlatmaya başlıyor. Hollanda’da yaşayan Emine ve eşi hiç arkadaşları dostları olmadığından bahsediyor. Doktor hanım Emine’ye bazı ilaçlar veriyor ve 1 ay sonrası için bir kez daha randevulaşıyorlar.

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Kitapta bir daha Emine’nin bir başka seansından söz edilmiyor. Romanda biraz havada kalan hikaye dizide her hafta işlenecek gibi duruyor. Ermişlerle konuştuğunu söyleyen Boncuk'un hastalığı da merak konusu oldu. Şizofreni ve paranoid bozukluk arasında bulunan Boncuk'un öyküsü özellikle sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başardı.

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