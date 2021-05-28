Kırmızı Oda'da sürpriz buluşma! Sadi'ye bu kez çok şaşıracaksınız

TV8'in ilgiyle izlenen dizisi "Kırmızı Oda", bir psikiyatri kliniğine başvuran hastaların öykülerini ekrana getiriyor. Başrol oyuncusu Binnur Kaya ve daha önce görülmeyen tarzda bir senaryo sayesinde, "Kırmızı Oda", psikoloji temalı dizilerin öncüsü oldu. Özellikle kadınların maruz kaldığı şiddeti çok çarpıcı bir şekilde ekrana getiren dizi, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Aslıhan Gürbüz, Burcu Biricik gibi başarılı konuk oyuncular sayesinde çok dikkat çekti. Ancak dizide son haftalarda tam tersi bir durum var. İlk kez bir kadın karakter yerine, Sadi karakterinin geçmişten bugüne gelen dramatik öyküsünü izliyoruz. Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Sadi, izleyici tarafından çok beğenildi ve hikayesi daha da uzun bir süreye yayıldı. Öyle ki, dizide artık genç Sadi de önemli bir yer tutmaya başladı.

"Sadi buluşması"

Dizinin yetişkin Sadi'si Erkan Petekkaya'nın çocukluk ve gençlik yıllarını canlandıran oyuncular da çok dikkat çekiyor. Görünüşe göre, Erkan Petekkaya onlarla çok iyi anlaşıyor. Daha önce çocukluğunu oynayan oyuncuyla da pek çok paylaşım yapan Erkan Petekkaya, bu kez de Baran Bölükbaşı'yla bir araya geldi.

Baran Bölükbaşı'nın "Sadi buluşması, canım abim" notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



