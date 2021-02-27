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Kırmızı Oda dizisinde gerdek gecesi sahnesi olay oldu: Namus böyle bir şey değil

27.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisinde gerdek gecesi sahnesi olay oldu: Namus böyle bir şey değil

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen TV8'in çok izlenen dizisi Kırmızı Oda'da, çocukken üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kalan ve genç yaşta evlendirilen Kumru'nun hayat hikayesi damga vurdu. Dizide gerdek gecesinde gerçekler ortaya çıkınca evlendiği adam tarafından dövülen Kumru'nun başına gelenler için Twitter'da "Namus bu değil" diyerek paylaşımlar yapıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, dün akşam 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Kumru karakterinin küçük yaşlarda başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi.

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"NAMUS BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"

Dizide çocukken üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kalan Kumru, köyde yaşayan babaannesinin yanına gönderiliyor. Genç kızlığa adım adam Kumru, hasta olan babaannesinin ısrarıyla köyden bir adamla evlendiriliyor. Düğün günü Kumru'nun bakire olmadığını anlayan kocası ise şiddet uyguluyor.

Kumru'nun yaşadıklarını izlerken sinirlenen izleyiciler ise Twitter'dan tepki göstererek "Namus böyle bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TV8, Kırmızı Oda dizisi, Binnur Kaya,
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