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Kırmızı Oda ekrandaydı... 22 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hande Öztürk Hande Öztürk 23.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda ekrandaydı... 22 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

22 Ocak Cuma günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 22 Ocak Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 22 Ocak Cuma akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

22 Ocak Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Akıncı, Son Yaz, Ramo ve Payitaht Abdülhamid kıyasıya yarıştı. 22 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında yeni dizi Akıncı seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, Ramo dizisi yayınlandı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve Son Yaz ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.

Kanal D'de ise uzun yıllardır reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi ekranlardaydı.

akıncı

22 OCAK 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 22 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.

22 Ocak total reyting sonuçları şöyle sıralandı;

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi birinci sıraya yerleşti.

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda ikinci sıraya yerleşti.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni üçüncü sıraya yerleşti.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise kendine dördüncü sıradan yer buldu.

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin özeti ise beşinci sıraya yerleşti.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada FOX TV'nin yeni dizisi Son Yaz filmi yer aldı. Üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer alırken dördüncü sırada da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ise FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin özeti takip etti.

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