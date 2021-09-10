Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yayın tarihi belli oldu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisi, geçtiğimiz yayın döneminde en çok izlenen dizilerin başında geliyordu. Yayınlandığı günden beri büyük ses getiren dram türündeki Kırmızı Oda dizisinde insan psikolojisi işleniyor. İlayda Alişan, Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda yer alacak oyunculardan birisi. İşte ayrıntılar...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin ilk sezonunda konuk oyuncu olarak Erkan Petekkaya, Burcu Biricik, Melisa Aslı Pamuk, Melisa Sözen gibi başarılı isimler yer aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan söz konusu dizi hem yaşanmış gerçek hikayeleriyle hem de oyuncuların performansı ile oldukça ilgi çekti. Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan söz konusu dizinin yeni sezonunda İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman olacak. Dizi, 17 Eylül'de başlayacak.

Kırmızı odanın yeni sezonuna ait yayınlanan fragmanında Doktor Hanım, ‘Hiçbir hastalık durup dururken gelmez insana. Çoğu hastalık başta bizim sorunlarımızı çözmeye, bize yardımcı olmaya gelir. Ama sonra işler değişir.’ ifadelerini kullanıyor.



