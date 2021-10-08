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Kırmızı Oda'nın 'Keklik'inin gerçek adı nedir? Ayta Sözeri kimdir ve kaç yaşında?

08.10.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günden beri seyirciler tarafından ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi, yeni insanların hikayeleriyle devam ediyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı olan Ayta Sözeri, Kırmızı Oda dizisinde "Keklik" rolüne hayat veriyor. İşte Ayta Sözeri'nin hayatı...

Kırmızı Oda'nın 'Keklik'inin gerçek adı nedir? Ayta Sözeri kimdir ve kaç yaşında?

Geçtiğimiz sezon büyük çıkış yaşayan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madayon'un İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi bu sezon da ilgiyle takip ediliyor. Kırmızı Oda'nın yeni sezonuna Ayta Sözeri, "Keklik" rolü ile dahil oldu. İşte Ayta Sözeri'nin hayatı...

Kırmızı Oda'nın 'Keklik'inin gerçek adı nedir? Ayta Sözeri kimdir ve kaç yaşında?

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

31 Mart 1976'da Batı Almanya doğumlu Ayta Sözeri 45 yaşındadır. Anne tarafından Çerkes asıllı olan Sözeri, 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamlayan Sözeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Ardından aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.

"Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri görevi yapan Ayta Sözeri, 2019'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Konserleri ile büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, 2020'de Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti. Ayta Sözeri Instagram'da "aytasozeri" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Kırmızı Oda'nın 'Keklik'inin gerçek adı nedir? Ayta Sözeri kimdir ve kaç yaşında?

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TV8 Kırmızı Oda dizisi Ayta Sözeri Binnur Kaya
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