Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

Yalan Dünya, Seni Buldum Ya, Kurtuluş Son Durak gibi projelerde yer alan Nihal Yalçın şimdilerde, TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Oyunculuk alanında birden fazla ödül alan Yalçın, söz konusu dizide "Rezzan" rolünü oynuyor.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yaşındadır. Oyuncu ve komedyen olan Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamlayan Yalçın bunun ardından Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012'ye kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergiledi ancak tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

Yalçın 2005'te "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" isimli filmde "Zeyno Bacı" rolünü canlandırdı. 2009'da ise "Ay Lav Yu" adlı filmde "Rukiye" rolüne hayat verdi. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda görev alan Yalçın, bir zamanlara damga vuran "Avrupa Yakası" dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünü oynadı. Aynı zamanda Yalçın, oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

NİHAL YALÇIN FİLMLERİ

2005/ Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?/ Bacı Zeyno / Film

2007/ Şöhret Okulu/ Sirvan / Dizi

Kurtlar Vadisi Pusu/ Bölüm Oyuncusu / 1. Sezon

2009 / Ay Lav Yu / Rukiye / Film

Kış Masalı/ Figen / Dizi

Güldünya/ Konuk Oyuncu

Hayatın Tuzu/ Süheyla / Film

Avrupa Yakası/ Meryem / 6. Sezon / Dizi

2010 / Cümbür Cemaat Aile/ Rahime Yıldız

2012/ Kurtuluş Son Durak/ Goncagül / Film

2012-2013/ Yalan Dünya/ Açılay Tan / 1-2. Sezon / Dizi

2012 / Berlin Kaplanı/ Elvan / Film

2012/ Yeraltı / Türkan / Film

2012/ Araf / Derya / Film

2015 / Beş Kardeş/ Canan / Dizi

2017 / Yol Ayrımı / Emine / Film

2019 / İstanbullu Gelin / Güneş Köksal / Dizi

2021/ Seni Buldum Ya! / Film

NİHAL YALÇIN ÖDÜLLERİ

Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Antabus, Tatbikat Sahnesi, 2016

Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı ve Araf)

Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı)

Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)





