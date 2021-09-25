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Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

25.09.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan kitaptan uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni sezonunda yeni hayat hikayeleri ve yeni oyuncularıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Kırmızı Oda'da Nihal Yalçın, "Rezzan" karakterine hayat veriyor. İşte detaylar...

Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

Yalan Dünya, Seni Buldum Ya, Kurtuluş Son Durak gibi projelerde yer alan Nihal Yalçın şimdilerde, TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Oyunculuk alanında birden fazla ödül alan Yalçın, söz konusu dizide "Rezzan" rolünü oynuyor.

Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yaşındadır. Oyuncu ve komedyen olan Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamlayan Yalçın bunun ardından Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012'ye kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergiledi ancak tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

Yalçın 2005'te "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" isimli filmde "Zeyno Bacı" rolünü canlandırdı. 2009'da ise "Ay Lav Yu" adlı filmde "Rukiye" rolüne hayat verdi. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda görev alan Yalçın, bir zamanlara damga vuran "Avrupa Yakası" dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünü oynadı. Aynı zamanda Yalçın, oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

NİHAL YALÇIN FİLMLERİ

  • 2005/ Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?/ Bacı Zeyno / Film
  • 2007/ Şöhret Okulu/ Sirvan / Dizi
  • Kurtlar Vadisi Pusu/ Bölüm Oyuncusu / 1. Sezon
  • 2009 / Ay Lav Yu / Rukiye / Film
  • Kış Masalı/ Figen / Dizi
  • Güldünya/ Konuk Oyuncu
  • Hayatın Tuzu/ Süheyla / Film
  • Avrupa Yakası/ Meryem / 6. Sezon / Dizi
  • 2010 / Cümbür Cemaat Aile/ Rahime Yıldız
  • 2012/ Kurtuluş Son Durak/ Goncagül / Film
  • 2012-2013/ Yalan Dünya/ Açılay Tan / 1-2. Sezon / Dizi
  • 2012 / Berlin Kaplanı/ Elvan / Film
  • 2012/ Yeraltı / Türkan / Film
  • 2012/ Araf / Derya / Film
  • 2015 / Beş Kardeş/ Canan / Dizi
  • 2017 / Yol Ayrımı / Emine / Film
  • 2019 / İstanbullu Gelin / Güneş Köksal / Dizi
  • 2021/ Seni Buldum Ya! / Film

NİHAL YALÇIN ÖDÜLLERİ

    1. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Antabus, Tatbikat Sahnesi, 2016
    1. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı ve Araf)
    1. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı)
    1. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)


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Kırmızı Oda dizisi Nihal Yalçın
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