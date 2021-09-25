Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

Yalan Dünya, Seni Buldum Ya, Kurtuluş Son Durak gibi projelerde yer alan Nihal Yalçın şimdilerde, TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Oyunculuk alanında birden fazla ödül alan Yalçın, söz konusu dizide "Rezzan" rolünü oynuyor.
29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yaşındadır. Oyuncu ve komedyen olan Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamlayan Yalçın bunun ardından Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012'ye kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergiledi ancak tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.
Yalçın 2005'te "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" isimli filmde "Zeyno Bacı" rolünü canlandırdı. 2009'da ise "Ay Lav Yu" adlı filmde "Rukiye" rolüne hayat verdi. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda görev alan Yalçın, bir zamanlara damga vuran "Avrupa Yakası" dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünü oynadı. Aynı zamanda Yalçın, oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.
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