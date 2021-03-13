Kırmızı Oda Sadi'nin söylediği türkü dinleyenleri mest etti | İşte Yollar Seni Gide Gide Usandım türküsünün sözleri

Mehmet Seske’nin ilk kez 11 Ocak 1988’de seslendirdiği Yollar Seni Gide Gide Usandım türküsünü Kırmızı Oda’da hikâyesini anlatan Sadi, annesiyle birlikte seslendiriyor. Sadi’nin annesiyle okuyup çaldığı türkü, hoca dâhil tüm dinleyenlerin beğenisini kazanıyor…

KIRMIZI ODA’DAN SADİ’NİN SÖYLEDİĞİ ‘’YOLLAR SENİ GİDE GİDE USANDIM’’ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Yollar seni gide gide usandım

Yollar seni gide gide usandım

Ayağıma diken battı gül sandım

Di yörü yörü de zalımın kızı

Ben de seni bir vefalı yar sandım

Ben de seni bir vefalı yar sandım

Di gidinin kızı senden yar olmaz

Di yörü yörü de muhannet gelin

Di yörü yörü de zalımın kızı

Esti acı poyraz ayırdı bizi

Di yörü yörü de muhannet gelin

Ok vurdun sineme yarem çok derin

Kırmızılar giymiş alınan oynar

Kırmızılar giymiş alınan oynar

Deste zülüflerin telinen oynar

Di yörü yörü de zalımın kızı

Yar beni bırakmış elinen oynar

Yar beni bırakmış elinen oynar

Elinen oynuyan yari neyleyim

Di yörü yörü de muhannet gelin

Di yörü yörü de zalımın kızı

Esti acı poyraz ayırdı bizi

Di yörü yörü de muhannet gelin

Ok vurdun sineme yarem çok derin