Kırmızı Oda Sadi'nin söylediği türkü dinleyenleri mest etti | İşte Yollar Seni Gide Gide Usandım türküsünün sözleri

Mehmet Seske’nin ilk kez 11 Ocak 1988’de seslendirdiği Yollar Seni Gide Gide Usandım türküsünü Kırmızı Oda’da hikâyesini anlatan Sadi, annesiyle birlikte seslendiriyor. Sadi’nin annesiyle okuyup çaldığı türkü, hoca dâhil tüm dinleyenlerin beğenisini kazanıyor…
Yollar seni gide gide usandım
Yollar seni gide gide usandım
Ayağıma diken battı gül sandım
Di yörü yörü de zalımın kızı
Ben de seni bir vefalı yar sandım
Ben de seni bir vefalı yar sandım
Di gidinin kızı senden yar olmaz
Di yörü yörü de muhannet gelin
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ok vurdun sineme yarem çok derin
Kırmızılar giymiş alınan oynar
Kırmızılar giymiş alınan oynar
Deste zülüflerin telinen oynar
Di yörü yörü de zalımın kızı
Yar beni bırakmış elinen oynar
Yar beni bırakmış elinen oynar
Elinen oynuyan yari neyleyim
Di yörü yörü de muhannet gelin
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ok vurdun sineme yarem çok derin
Türkü Mehmet Seske tarafından aktarılmaktadır. 11.01.1988 tarihinde incelenmiştir. Rept. No: 3021. Sözleri Evren Seçkal.
KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU
Gerçek hayatta yaşanan hikayelerden esinlenerek TV8’de yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde başrol oynayan Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi hayat veriyor. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alındığı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşan her hayat hikâyesinin altında bulunan sevinçler, acılar, hüzün ve mutluluklar izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor.
Belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar arıyor. Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları anlatırken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark ediyor…
KIRMIZI ODA DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, Banuı Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu yazdığı aldığı Kırmızı Oda, Prof. Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun Madalyonun İçi adındaki kitabından uyarlandı.
KIRMIZI ODA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda Tülin Özen, Binnur Kaya, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı bulunuyor. Ayrıca Salih Bademci, Evrim Alasya, Melisa Sözen ve Hande Doğandemir gibi konuk isimler bulunuyor.
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