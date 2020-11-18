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  4. Kırmızı Oda'ya hangi oyuncular konuk olacak? Kırmızı Oda 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kırmızı Oda'ya hangi oyuncular konuk olacak? Kırmızı Oda 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

18.11.2020 21:06 | Son Güncelleme:
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Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, on ikinci bölümü ile 20 Kasım Cuma akşamı TV8’de olacak.

Kırmızı Oda’nın on ikinci bölümünde kadroya konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer katılıyor.

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Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul’daki köşke vardığında Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet’ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım’a anlatır.

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Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye’nin kapısını çalar.

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Alya’ya (Melisa Sözen) sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya’nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım’la paylaşır.

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Aydın, Doktor Hanım’la önemli bir konuda telefon görüşmesi yaparken; Doktor Ayşe’nin Doktor Deniz’e karşı hisleri derinleşir.

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