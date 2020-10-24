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Kırmızı Oda yeni bölümle geldi... 23 Ekim 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

24.10.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda yeni bölümle geldi... 23 Ekim 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

23 Ekim Cuma günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 23 Ekim Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki cuma akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

23 Ekim Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Hercai, Ramo, Arka Sokaklar, Babil, Çocukluk ve Payitaht Abdülhamid dizileri kıyasıya yarıştı. 23 Ekim 2020 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Hercai dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ramo dizisi yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra yıllardır ekranlarda olan dizi Arka Sokaklar yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Babil dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Çocukluk ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.

arka sokaklar

23 EKİM 2020 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 23 Ekim Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı. Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu işte total rakamlar...

Kanal D'nin uzun yıllardır yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar reyting yarışında ilk sıraya yerleşti.

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda yine ikinci sıraya yerleşti.

Arka Sokaklar dizisinin özeti ise üçüncü sırada yer aldı.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni dördüncü oldu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ramo dizisi en çok izlenen beşinci program oldu.

Fox TV yayınlanan Çocukluk dizisi ise kendine altıncı sıradan yer buldu.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Çocukluk dizisi yer aldı. Çocukluk dizisini de Babil dizisi takip etti.

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