Kırmızı Oda'yla ekrana gelen Binnur Kaya hakkında şaşırtan detay!

Kırmızı Oda'da psikiyatri doktoru Manolya Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya hakkında şaşırtan detay yıllar sonra ortaya çıktı. Magazin gazetecisi Arif Hür'ün açıklamasına göre, Kaya genç yaşlarda kariyer planını oldukça farklı çizmiş.

İşte Arif Hür'ün Binnur Kaya hakkında aktardıkları...

"Son yılların en çok konuşulan oyuncularının başında hiç şüphesiz Binnur Kaya geliyor. Ekran önündeki inandırıcılığı, duruşu, mütevazılığı, samimiyeti ve örnek yaşantısıyla pek çok kesimin sevgisini kazanmayı başaran Binnur Kaya, meğerse istemeden bu denli popüler bir oyuncu olmuş...

OKYANUS BİLİMCİ OLMAK İSTEMİŞ

19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Binnur Kaya, küçük yaşlardan beri denize ve doğaya karşı büyük bir sevgi besliyormuş. Esas bomba şimdi geliyor... Kaya, lise yıllarında Okyanus Bilimci olmayı bile düşünmüş...

TİYATROYA KOMŞUSU YÖNLENDİRDİ

Kaya'yı, doğup büyüdüğü Ankara'dan İstanbul'a oyunculuk aşkı değil, deniz aşkı sürüklemiş. Ünlü oyuncu, gençliğinde İstanbul'da bir süre animatörlük de yapmış. Daha sonra bir komşusunun tavsiyesiyle tiyatroya yönelen Kaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ni kazanmış ve okulundan başarıyla mezun olmuş. Gerisi de çorap söküğü gibi gelmiş.

Şunu da belirtmek isterim; Okyanus Bilimcisi olamamak Binnur Kaya'nın içinde ukde kalmış. Kaya, arkadaş ortamında sık sık espriyle karışık olarak bu durumdan dem vuruyormuş."

