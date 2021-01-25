YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kırmızı sebzelerin faydaları... Kapya biber iltihapla savaşırken, turp turşusu...

Kırmızı sebzelerin faydaları... Kapya biber iltihapla savaşırken, turp turşusu...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.01.2021 07:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domates, kapya biber, kırmızı turp gibi kırmızı renkteki sebzeler diyabet, kemik erimesi, bağışıklık sistemine karşı koruma sağlamasıyla biliniyor. Bu yazımızda kırmızı sebzelerin yararlarına fazlasıyla değineceğiz ancak yapılan araştırmalara göre bu sebzeler hak ettiği değeri pek görmüyor. Sayısız faydalarını görünce bol bol tüketeceğinize eminiz.

Pancarın koyu tonu gibi daha koyu renkler, genellikle sebzenin antioksidanlar, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere bu bitkisel besinler açısından daha zengin olduğu anlamına gelir. Bu besin maddelerinin kanseri önlemeye, kronik hastalıklarla savaşmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

KIRMIZI SEBZELER ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIYOR!

Kırmızı sebzeler renk tonunu ve besin desteğini likopen ve antosiyaninden alır. Likopen, kalp hastalığı riskini azalttığı, gözleri koruduğu, enfeksiyonlarla savaştığı ve sigara dumanının neden olduğu hasara karşı koruduğu gösterilen bir antioksidandır.

Araştırmacılar ayrıca prostat kanseri ve diğer tümörlere karşı potansiyel korumasını da inceliyorlar. Antosiyaninlerin karaciğeri koruduğuna, görüşü iyileştirdiğine ve kan basıncını ve iltihabı azalttığına inanılıyor.

PANCAR

Pancar, antioksidan açısından en zengin sebzelerden biridir. Aynı zamanda harika bir potasyum, lif, folat, C vitamini ve nitrat kaynağıdır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, toprak sebzesi kan basıncını düşürebilir, kan akışını iyileştirebilir ve atletik dayanıklılığı artırabilir.

DOMATES

Domates gizli faydalar sağlar. Harika bir likopen, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre besinlerimizdeki likopenin yaklaşık yüzde 85'i taze domates ve domates ürünlerinden geliyor.
Tüm çeşitler besinsel fayda sağlarken, az miktarda yağ ile pişirilen domatesler vücudun likopen emmesini kolaylaştırır.

KIRMIZI DOLMALIK BİBER

Bu tatlı sebzeler günlük A vitamini dozunuzu, günlük C vitamini dozunuzu üçe katlar ve sadece 30 kalori içerir. Sağlıklı bağışıklık fonksiyonu ve parlak bir cilt için mükemmel bir seçimdir. Yüksek C vitamini konsantrasyonları enfeksiyondan korunmaya yardımcı olur. B6 vitamini, E vitamini ve folat elde etmek için çiğ veya pişmiş olarak tüketin.

TURP

İyi bir C vitamini, folat ve potasyum kaynağıdırlar yarısında sadece 9 kalori bulunur bunun için iyi bir atıştırmalık olabilir. En çok vitamini, mineral ve antioksidanı çiğ tükettiğinizde alırken, turşusunu kurmak da vitamin ve bağırsak sağlığı açısından çok faydalıdır. Solunum yolu rahatsızlıkları için birebirdir.

KIRMIZI KAPYA BİBER

İltihapla savaşan harika bir yiyecektir. Biberin içindeki kapsaisin ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar ayrıca kanserle savaşan bileşikler için kapsaisin araştırıyorlar. Magnezyum, bakır ve A vitaminine ek olarak günlük C vitamini ihtiyacınızın üçte ikisine sahiptir.

Screenshot_4

KIRMIZI YAPRAKLI MARUL

Kırmızı yapraklı marul, tıpkı turp gibi, kansere ve yavaş yaşlanmaya karşı korunmaya yardımcı olabilecek besinlerle doludur. Bir bardak kırmızı yapraklı marul, günlük A ve K vitaminleri ihtiyacınızın neredeyse yarısına sahiptir. Yaprakları da sulu kalmanıza yardımcı olur % 95'i sudan yapılmıştır.

KIRMIZI SOĞAN

Bu tatlı soğanı çiğ ısırmaktan hoşlanmasanız da, yemeklerinize dahil etmek ekstra bir besin bonusu ekleyebilir. Kırmızı soğan, sarımsak, pırasa ve soğanda bulunan organosülfür bileşikleri içerir. Bu fitokimyasallar bağışıklık sistemini iyileştirebilir, kolesterol üretimini azaltabilir ve karaciğeri destekleyebilir.
Alil sülfitler ayrıca kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşmaya yardımcı olur ve kırmızı soğandaki lif sağlıklı bir bağırsağı destekler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGözyaşlarını tutamadılar!Gözyaşlarını tutamadılar!
Bir bakışta anlamanızı sağlayacak yöntem! Parmağınıza koyun ve...Bir bakışta anlamanızı sağlayacak yöntem! Parmağınıza koyun ve...
Lezzetinden önce sesi mest ediyor!Lezzetinden önce sesi mest ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

İstanbul'dan kaçan ünlü oyuncu zeytin yetiştiriyor

İstanbul'dan kaçan ünlü oyuncu zeytin yetiştiriyor

Gülben Ergen ekranlara dönüyor! Sevilen dizide rol alacak

Gülben Ergen ekranlara dönüyor! Sevilen dizide rol alacak

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Nusret on kadınla... Olay olan paylaşım

Nusret on kadınla... Olay olan paylaşım

Kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

Kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Balık seçerken dikkat! Ağzı açık duruyorsa...

Balık seçerken dikkat! Ağzı açık duruyorsa...

Diğer Haberler

Kuru meyve alırken dikkat... Fayda sağlıyor diye sağlığınızdan olmayın! Parlak diye alıyoruz ama...

Fayda sağlıyor diye alıyoruz ama dikkat! Parlak rengi sizi kandırmasın

Yoğurdun bilinmeyen faydaları! Her gün bir bardak yoğurt tüketmek...

Her gün bir bardak tükettiğinizde...

Bildiklerinizi unutun, imdadınıza yetiştik! Sıkışmış kavanoz kapağını açmanın kolay yolları

Bildiklerinizi unutun, imdadınıza yetiştik!

Gerçek bal nasıl anlaşılır? Bir bakışta anlamanızı sağlayacak yöntem! Parmağınıza koyun ve...

Bir bakışta anlamanızı sağlayacak yöntem! Parmağınıza koyun ve...

Mutfakta fırtınalar estireceksiniz! Soğanlarınızı doğradıktan sonra mutlaka...

Mutfakta fırtınalar estireceksiniz! Soğanlarınızı doğradıktan sonra mutlaka...

Kaloriyi roket gibi fırlatıyor! Salataya koyduğunuzda pişman olacağınız 6 gıda

Kaloriyi roket gibi fırlatıyor! Salataya koyduğunuzda pişman olacağınız 6 gıda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.