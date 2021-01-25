Kırmızı sebzelerin faydaları... Kapya biber iltihapla savaşırken, turp turşusu...

Pancarın koyu tonu gibi daha koyu renkler, genellikle sebzenin antioksidanlar, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere bu bitkisel besinler açısından daha zengin olduğu anlamına gelir. Bu besin maddelerinin kanseri önlemeye, kronik hastalıklarla savaşmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.
Kırmızı sebzeler renk tonunu ve besin desteğini likopen ve antosiyaninden alır. Likopen, kalp hastalığı riskini azalttığı, gözleri koruduğu, enfeksiyonlarla savaştığı ve sigara dumanının neden olduğu hasara karşı koruduğu gösterilen bir antioksidandır.
Araştırmacılar ayrıca prostat kanseri ve diğer tümörlere karşı potansiyel korumasını da inceliyorlar. Antosiyaninlerin karaciğeri koruduğuna, görüşü iyileştirdiğine ve kan basıncını ve iltihabı azalttığına inanılıyor.
Pancar, antioksidan açısından en zengin sebzelerden biridir. Aynı zamanda harika bir potasyum, lif, folat, C vitamini ve nitrat kaynağıdır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, toprak sebzesi kan basıncını düşürebilir, kan akışını iyileştirebilir ve atletik dayanıklılığı artırabilir.
Domates gizli faydalar sağlar. Harika bir likopen, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre besinlerimizdeki likopenin yaklaşık yüzde 85'i taze domates ve domates ürünlerinden geliyor.
Tüm çeşitler besinsel fayda sağlarken, az miktarda yağ ile pişirilen domatesler vücudun likopen emmesini kolaylaştırır.
Bu tatlı sebzeler günlük A vitamini dozunuzu, günlük C vitamini dozunuzu üçe katlar ve sadece 30 kalori içerir. Sağlıklı bağışıklık fonksiyonu ve parlak bir cilt için mükemmel bir seçimdir. Yüksek C vitamini konsantrasyonları enfeksiyondan korunmaya yardımcı olur. B6 vitamini, E vitamini ve folat elde etmek için çiğ veya pişmiş olarak tüketin.
İyi bir C vitamini, folat ve potasyum kaynağıdırlar yarısında sadece 9 kalori bulunur bunun için iyi bir atıştırmalık olabilir. En çok vitamini, mineral ve antioksidanı çiğ tükettiğinizde alırken, turşusunu kurmak da vitamin ve bağırsak sağlığı açısından çok faydalıdır. Solunum yolu rahatsızlıkları için birebirdir.
İltihapla savaşan harika bir yiyecektir. Biberin içindeki kapsaisin ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmacılar ayrıca kanserle savaşan bileşikler için kapsaisin araştırıyorlar. Magnezyum, bakır ve A vitaminine ek olarak günlük C vitamini ihtiyacınızın üçte ikisine sahiptir.
Kırmızı yapraklı marul, tıpkı turp gibi, kansere ve yavaş yaşlanmaya karşı korunmaya yardımcı olabilecek besinlerle doludur. Bir bardak kırmızı yapraklı marul, günlük A ve K vitaminleri ihtiyacınızın neredeyse yarısına sahiptir. Yaprakları da sulu kalmanıza yardımcı olur % 95'i sudan yapılmıştır.
Bu tatlı soğanı çiğ ısırmaktan hoşlanmasanız da, yemeklerinize dahil etmek ekstra bir besin bonusu ekleyebilir. Kırmızı soğan, sarımsak, pırasa ve soğanda bulunan organosülfür bileşikleri içerir. Bu fitokimyasallar bağışıklık sistemini iyileştirebilir, kolesterol üretimini azaltabilir ve karaciğeri destekleyebilir.
Alil sülfitler ayrıca kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşmaya yardımcı olur ve kırmızı soğandaki lif sağlıklı bir bağırsağı destekler.
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