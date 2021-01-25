Kırmızı sebzelerin faydaları... Kapya biber iltihapla savaşırken, turp turşusu...

Pancarın koyu tonu gibi daha koyu renkler, genellikle sebzenin antioksidanlar, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere bu bitkisel besinler açısından daha zengin olduğu anlamına gelir. Bu besin maddelerinin kanseri önlemeye, kronik hastalıklarla savaşmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

KIRMIZI SEBZELER ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIYOR!

Kırmızı sebzeler renk tonunu ve besin desteğini likopen ve antosiyaninden alır. Likopen, kalp hastalığı riskini azalttığı, gözleri koruduğu, enfeksiyonlarla savaştığı ve sigara dumanının neden olduğu hasara karşı koruduğu gösterilen bir antioksidandır.

Araştırmacılar ayrıca prostat kanseri ve diğer tümörlere karşı potansiyel korumasını da inceliyorlar. Antosiyaninlerin karaciğeri koruduğuna, görüşü iyileştirdiğine ve kan basıncını ve iltihabı azalttığına inanılıyor.

PANCAR

Pancar, antioksidan açısından en zengin sebzelerden biridir. Aynı zamanda harika bir potasyum, lif, folat, C vitamini ve nitrat kaynağıdır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, toprak sebzesi kan basıncını düşürebilir, kan akışını iyileştirebilir ve atletik dayanıklılığı artırabilir.