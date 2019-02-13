Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanıklar Muyassar M., Zhavlonbek H. Sherzad H. avukatları ile birlikte katıldı. Şikayetçi Faike Arık'ı avukat gelini Ece Kırmızıgül temsil etti. YAKINI VERDİ Faike Arık'ın yanında hasta bakıcı olarak çalışan Muyassar M., 2004'ten beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Evde yatılı olarak çalışmaya başlayalı bir hafta olmuştu. Faike hanımın yakınlarından Felek bana bir poşet verdi. İçinde altın ve para vardı. Korktum. Ankara'ya ticari taksi ile gittik" dedi. Sanıklardan Sherzad H. ise sanık Muyassar'ın hemşehrisi olduğunu belirterek, "Beni aradı teyzesinin geleceğini söyledi. Havalimanından onu alıp Aksaray'a bıraktık. Sonra da evde Felek'in kendisine 'Sende dursun. Seni ararım' diye altın ve para dolu poşet verdiğini söyledi. Ticari taksi ile Ankara'ya gittik" dedi. Sanık Zhavlonbek H. ise kendisine verilen 3 poşetin içinde ne olduğunu bilmediğini sadece eve götürdüğünü anlattı. "EYVAH TAPULAR GİTTİ, KUTU BOŞ"

Felek A. ise tanık olarak ifade verdi. Faike Arık'ın babasının teyzesi olduğunu belirten Felek A. , "Teyzem düştüğü için kalçasını kırmıştı. Bakıcı olarak Muyassar tutuldu. O gece çok telaşlıydı. Sabah altıda kalktım. Uyanıktı. Neden erken kalktım dediğimde, teyzesinin geleceğini söyledi. Sırt çantası ve elinde poşet vardı. Teyzem uyandığında bakıcının gittiğini söyledim. O da banyoya giderek, 'Kutu boş, eyvah tapular gitti" dedi. Ben kimseye birşey vermedim" diye konuştu. OĞLU İLE GELİP İFADE VERSİN Faike Arık'ın avukatı ve aynı zamanda gelini Ece Kırmızıgül, şikayetçi olduklarını belirterek, "Şikayetçi 90 yaşındadır. Türkçe'yi biraz az bilmektedir. Ancak oğlu tercüme edebilir. Özel bir gün verildiğinde dinlenmesi mümkündür" dedi. DAVA ERTELENDİ Mahkeme Faike Arık'ın yaşı ve sağlık durumunu dikkate alarak, bir yakınıyla mahkemeye mesai saatlerinde gelip ifadesinin alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme davayı erteledi. ÇALINAN 2 MİLYON TL'NİN ÜÇTE BİRİ GERİ GELDİ