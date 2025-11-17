Kış ayrılmadan geçmeyen sorun: Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı?

Sinüzit dendiğinde çoğu kişinin aklına geçmeyen baş ağrısı ve nefes alamama şikayetleri gelir. Bu hastalık, yalnızca mevsimsel bir rahatsızlık değil, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kronik bir problem haline gelebilir. Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinin yükselmesi, kapalı mekanlarda uzun süre zaman geçirilmesi ve sık geçirilen üst solunum enfeksiyonları sinüziti daha da yaygınlaştırıyor.

SİNÜZİTİN NEDENİ...

Burun çevresinde bulunan sinüslerin hava yerine iltihapla dolması, akışın bozulması ve tıkanmasıyla sinüzit tablosu gelişir. Soğuk algınlığı sonrası iyileşmeyen burun tıkanıklığı, alerjiler, sigara dumanı, polen ve toz gibi çevresel tetikleyiciler sinüziti kolayca alevlendirir. Kronik hale geldiğinde ise aylarca süren şikayetlere yol açar...

GRİP SANILIYOR

Sabahları artan baş ağrısı, yüz bölgesinde basınç hissi, kalın mukus, koku almada azalma ve bitmeyen geniz akıntısı sinüzitin en tipik şikayetleridir. Çoğu zaman kişi grip olduğunu düşünür, fakat belirtiler haftalarca düzelmez.

KBB UZMANINA BAŞVURUN

Sinüzitin kontrol altına alınmasında doğru burun bakımı büyük rol oynar. Düzenli tuzlu su ile burun temizliği, ortam neminin dengelenmesi, sigara dumanından uzak durmak ve alerjenleri azaltmak şikayetleri hafifletir. Sık tekrar eden veya uzun süren durumlarda ise mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak gerekir. Gerektiğinde ilaç tedavisi, nadiren de cerrahi müdahale gerekebilir.