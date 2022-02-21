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Kış Olimpiyatları'nda Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

21.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pekin Olimpiyatları’nda Finlandiya’nın kros kayak takımı için yarışan Remi Lindholm, hayatının en zor mücadelelerinden birini verdiğini söyledi. Soğuk rüzgar ve aşırı düşük sıcaklık nedeniyle 50 km’lik yarış parkuru 30 km’ye düşürüldü. Ancak Lindholm, yaklaşık 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçtikten sonra penisi dondu.

Kış Olimpiyatları'nda Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, Finlandiya ekibinden Remi Lindholm zor anlar yaşadı. İklimsel faktörlerin etkisiyle aşırı düşük sıcaklıkta yarışan sporculardan Lindholm 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçti ve cinsel organının donduğunu söyledi.

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“HAYATIMIN EN ZOR YARIŞLARINDAN BİRİYDİ”

Yarışı 28. olarak tamamlayan Lindholm, mücadelenin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lindholm yaptığı açıklamada yarışın görüntülerine işaret ederek, "Yarışı son erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.

Fin sporcu parkuru hayatının en zor yarışlarından biri olarak değerlendirdi. Donma tehlikesi nedeniyle parkurun kısaltılmasına rağmen Lindholm zor anlar yaşadı ve yarışı sıcak su torbasıyla tamamlamak zorunda kaldı. Lindholm, yarışı sona erdirdikten sonra ısınmaya başladığı sırada 'acının dayanılmaz hale geldiğini' belirtti.
Yarışta altın madalyanın sahibi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksandr Bolşunov olmuştu.

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penis Pekin
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