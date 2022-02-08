Kış Olimpiyatları'nda Fransız patencinin talihsiz anları! Göğsü açılınca puan kaybetti

Kış Olimpiyatları'nda partneri Guillaume Cizeron ile performansı sırasında göğsü açılan Gabriella Papadakis, bu kaza sonucu puan kaybetti ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Papadakis yaptığı açıklamada, "Bu, sporcuların kaçınmayı umdukları bir kabustur: Birincisi düşmek, ikincisi göğsünün dünyanın her yerinden milyonlara ifşa olması." dedi.

Bu, giysi kazası nedeniyle puan kaybetmeden önce madalya kazanmayı planlayan Fransız patenci, sıralamada üzücü bir sonuç aldı.

Gangeneung Ice Arena'da, performansları sırasında partnerinin etrafında dönerken, yanlışlıkla üstünü gevşetti ve ardından göğsü açığa çıktı.





