Kışa hazır! Kışlık domates konservesi nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Domates yemeklere hem tat hem de renk veriyor. Faydaları saymakla bitmeyen domatesi kışın da sağlıklı bir şekilde tüketmek istiyorsanız evde domates konservesi yapmayı denemeniz gerekiyor. Bu konserve yöntemiyle kışın da domatesin faydalarından ve lezzetinden yararlanabileceksiniz.
20 kilogram sivri domates
3 yemek kaşığı tuz
Yapılışı
Ürün seçerken yumuşamış, ezilmiş, çürük, küflü olmamalıdır. Şişeler sıcak su ile yıkanmış temiz olmalıdır. Kapaklar, her yıl yeni alınmış olmalıdır. Eskiler kullanılmamalıdır. Ürün yerleştirdikten sonra kapak kapatmadan önce havası kaçırılmalıdır. Kapaklar da sıcak suda beklentilerek steril edilir. Domates konservesi salça gibi katı değil sos kıvamında olur. Kaynatılarak kıvamı ayarlanır. Halk arasında yumurta ya da sivri domates denilen çeşidi salça, sos yapmaya uygundur. Yazın bu çeşit çıktığı andan itibaren yemeklere de onu kullanırım. Fazla sulu değildir, etli kısmı yoğundur. Sert kabuklu dayanıklıdır.
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