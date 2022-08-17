Kışa hazır! Kışlık domates konservesi nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Domates yemeklere hem tat hem de renk veriyor. Faydaları saymakla bitmeyen domatesi kışın da sağlıklı bir şekilde tüketmek istiyorsanız evde domates konservesi yapmayı denemeniz gerekiyor. Bu konserve yöntemiyle kışın da domatesin faydalarından ve lezzetinden yararlanabileceksiniz.

KIŞLIK DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

20 kilogram sivri domates

3 yemek kaşığı tuz

Yapılışı

Domates kabuğunda bulunan likopen sağlığa faydalıdır. Bu yüzden kabuklarını soymayın. Domatesleri bol su ile yıkayıp, tepesindeki sap kısmını alın.

Birkaç parçaya bölüp rondodan çekin. Fazla suyu uçup, sos kıvamı alınca içine kalın tuz atıp, şişelere bir yandan kaynarken doldurun. Kavanoz ağızlarının kuru olmasına dikkat ederek kapakları iki geri bir ileri çevirerek sımsıkı kapatın.

Hepsi bitince sıcağı ile daha iyi vakumlanması için üzerini örtüp, soğuyana kadar bekletin. Ertesi gün kapaklara güvenlik bandı geçirip, fön makinesi ile bantı kapatın.

Hava alma olanağı olmayınca kapaklar şişip atmıyor. Emeğiniz ziyan olmuyor. Artık kilere kaldırabilirsiniz.

20 kilogram domatesten kaynayıp kalan kavanozlanınca 15 kilogram kadar çıkıyor.

KIŞLIK DOMATES KONSERVESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Ürün seçerken yumuşamış, ezilmiş, çürük, küflü olmamalıdır. Şişeler sıcak su ile yıkanmış temiz olmalıdır. Kapaklar, her yıl yeni alınmış olmalıdır. Eskiler kullanılmamalıdır. Ürün yerleştirdikten sonra kapak kapatmadan önce havası kaçırılmalıdır. Kapaklar da sıcak suda beklentilerek steril edilir. Domates konservesi salça gibi katı değil sos kıvamında olur. Kaynatılarak kıvamı ayarlanır. Halk arasında yumurta ya da sivri domates denilen çeşidi salça, sos yapmaya uygundur. Yazın bu çeşit çıktığı andan itibaren yemeklere de onu kullanırım. Fazla sulu değildir, etli kısmı yoğundur. Sert kabuklu dayanıklıdır.



