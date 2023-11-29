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    4. Kişilik testi: Alın yapınız karakteriniz hakkında ne söylüyor? Duyunca çok şaşıracaksınız

    Kişilik testi: Alın yapınız karakteriniz hakkında ne söylüyor? Duyunca çok şaşıracaksınız

    29.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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    Alın şekliniz karakterinize ilişkin detayı gün yüzüne çıkarıyor. Bir görsel sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bu kişilik testi alın yapınıza göre karakterinizi ortaya koyuyor. Twitter (X) dahil, sosyal medyada viral olan görseli ve analizi mutlaka inceleyin.

    Alın şekliniz kişiliğinize dair ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Karakterinizle ilgili çok önemli ipuçları edinmek için alın yapınızın 3 şekilden hangisine uygun olduğuna bakabilirsiniz.

    ALIN ŞEKLİNİZ KİŞİLİĞİNİZE DAİR İPUCU VERİYOR!

    Aşağıdaki görseli inceleyin. Yapacağınız tek şey alnınızın şekline dair analizi incelemek.

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    Şekil 1:

    Büyük alın yapısına sahip kişilerin yetenekli oldukları söyleniyor. Onlar hayatı tutkuyla yaşarlar. Son derece dengeli ve disiplinli kişilerdir. Sevdiklerine tavsiye vermekten çekinmezler. Analiz yetenekleri gelişmiştir. Birçok başarılı girişimcinin anlı büyüktür.

    Şekil 2:

    Dar alın yapısına sahip kişilerin eşsiz ve nadir kişilikte oldukları söyleniyor. Bu kişiler, birçok şeyi mantık çerçevesinde değerlendirir. Fakat son sözü kalpleri söyler. Negatif insanlardan uzak durmalarında fayda var. Çünkü son derece şefkatli ve yardımsever olan bu kişiler bu durum nedeniyle zamanla yorgun düşebilirler.

    Şekil 3:

    Dar alın yapısına sahip kişilerin neşeli ve arkadaş canlısı oldukları belirtiliyor. Sosyalleşmeyi severler. Neyi, nerede, ne zaman söyleyeceklerini iyi bilirler. Patavatsızlıktan hoşlanmazlar. Dobralık ile terbiye sınırlarını aşan söylemleri iyi ayırt eder, anında tepki gösterirler. Genellikle sakin kişilerdir.

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    kişilik testi
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