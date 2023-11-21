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    4. KİŞİLİK TESTİ: Hangi duygusal yönünüz daha baskın? Yumruk sıkma şekliniz karakterinizi açığa çıkarıyor!

    KİŞİLİK TESTİ: Hangi duygusal yönünüz daha baskın? Yumruk sıkma şekliniz karakterinizi açığa çıkarıyor!

    21.11.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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    Bir kişilik testi görseli sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yumruk sıkma şeklinin insanın kişilik özelliğine dair ipucu verdiği iddia edildi. Peki, siz yumruğunuzu nasıl sıkıyorsunuz? Bahsi geçen görseli inceleyin ve karakterinize ilişkin analizi mutlaka okuyun.

    Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlar arasında yer alıyor. Yumruk sıkma şeklinizin karakterinize ilişkin tüyolar verdiğini biliyor muydunuz? Görsele baktıktan sonra kişiliğiniz hakkında analizi incelemeyi unutmayın.

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    YUMRUK SIKMA ŞEKLİNİN KARAKTERİNİZE DAİR TÜYO VERİYOR!

    Yumruğunuzu şekil 1'deki gibi sıkıyorsanız bu çok yüksek hayal gücüne sahip olduğunuz anlamına geliyor.

    Yaratıcı fikirleriniz var. Hem kişisel gelişim hem de kariyer ve ekonomi anlamında tavsiyelere açıksınız.

    Birçok kişinin fark etmeyeceği ya da göz ardı edeceği şeylerden yeni fikirler geliştirebiliriniz.

    Yumruğunuzu şekil 2'deki gibi sıkıyorsanız bu son derece kibar biri olduğunuz anlamına gelir. Başkalarının ihtiyaçlarını her zaman kendinizin önüne koyduğunuz için kendinizi sık sık arka plana atarsınız. Fakat bu durum sizi bir yandan mutlu ederken zamanla bitkin hissetmenize neden olabilir.

    Yumruğunuzu şekil 3'teki gibi sıkıyorsanız hayal gücü yüksek bir insansınız. Dost canlısı bir kişisiniz. Sosyalleşmeyi seversiniz. Aynı zamanda yardımsever ve cömertsiniz.

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