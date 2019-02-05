Kışın bol bol tüketmeli! Kerevizin başrolde olduğu 4 şahane lezzet

Sağlıklı beslenenler için en güzel alternatif geliyor! Elma ile kerevizin uyumuna bayılacaksınız. Yapımı oldukça pratik üstelik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Zeytinyağlı yemeklere portakal suyu eklemek harika bir fikir. Her bir kaşıkta yemelere doyamayacağınız sağlıklı bir tarif daha... Detayları için tıklayın.
Kerevizin kendisi olduğu kadar sapı da son derece faydalı. Vitamin deposu olan kereviz saplarını çöpe atmadık ve onları değerlendirerek farklı bir çorbaya imza attık. Siz de bu lezzeti deneyimlemek istiyorsanız detayları için tıklayın.
Bebişlerimizin keyfini yerine getirecek lezzetli bir mama yapıyoruz. Ağızlarına bir parmak bal çalmak için en taze kerevizleri kullanarak bu püreyi hazırlayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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