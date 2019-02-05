Kışın bol bol tüketmeli! Kerevizin başrolde olduğu 4 şahane lezzet

Elmalı kereviz salatası

Sağlıklı beslenenler için en güzel alternatif geliyor! Elma ile kerevizin uyumuna bayılacaksınız. Yapımı oldukça pratik üstelik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Portakal suyu eşliğinde zeytinyağlı kereviz

Zeytinyağlı yemeklere portakal suyu eklemek harika bir fikir. Her bir kaşıkta yemelere doyamayacağınız sağlıklı bir tarif daha... Detayları için tıklayın.

Rokfor peynirli kereviz sapı çorbası

Kerevizin kendisi olduğu kadar sapı da son derece faydalı. Vitamin deposu olan kereviz saplarını çöpe atmadık ve onları değerlendirerek farklı bir çorbaya imza attık. Siz de bu lezzeti deneyimlemek istiyorsanız detayları için tıklayın.

Bonus: 8/12 aylık bebekler için peynirli kereviz püresi

Bebişlerimizin keyfini yerine getirecek lezzetli bir mama yapıyoruz. Ağızlarına bir parmak bal çalmak için en taze kerevizleri kullanarak bu püreyi hazırlayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

