YEMEK

Kışın bol bol tüketmeli! Kerevizin başrolde olduğu 4 şahane lezzet

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Akşam yemeğine hazırlayacağınız birbirinden hafif ve son derece sağlıklı kereviz tariflerini sizler için hazırladık. Kış güzeli kerevizi sağlığınız için sofranızdan eksik etmeyin. Bakalım bu güzide sebzelerle mutfakta neler yapacağız...

Kışın bol bol tüketmeli! Kerevizin başrolde olduğu 4 şahane lezzet

Elmalı kereviz salatası

salata

Sağlıklı beslenenler için en güzel alternatif geliyor! Elma ile kerevizin uyumuna bayılacaksınız. Yapımı oldukça pratik üstelik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Portakal suyu eşliğinde zeytinyağlı kereviz

kereviz

Zeytinyağlı yemeklere portakal suyu eklemek harika bir fikir. Her bir kaşıkta yemelere doyamayacağınız sağlıklı bir tarif daha... Detayları için tıklayın.

Rokfor peynirli kereviz sapı çorbası

çotba

Kerevizin kendisi olduğu kadar sapı da son derece faydalı. Vitamin deposu olan kereviz saplarını çöpe atmadık ve onları değerlendirerek farklı bir çorbaya imza attık. Siz de bu lezzeti deneyimlemek istiyorsanız detayları için tıklayın.

Bonus: 8/12 aylık bebekler için peynirli kereviz püresi

pre

Bebişlerimizin keyfini yerine getirecek lezzetli bir mama yapıyoruz. Ağızlarına bir parmak bal çalmak için en taze kerevizleri kullanarak bu püreyi hazırlayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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kereviz salatası sağlıklı yemek tarifleri kolay yemek tarifleri

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