Kışın üşütmeyen tescilli helva: Yapımı 3 gün sürüyor

Ordu’nun coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden Perşembe cevizli helva, hem zahmetli yapım süreci hem de kış aylarında vücudu sıcak tutan özelliğiyle dikkat çekiyor. Yapımı toplam üç gün süren ve çöven kökü, limon tuzu, bol ceviz ile şeker kullanılarak hazırlanan geleneksel helva, yazın turistlerin ilgisini çekerken, soğuk havalarda ise Orduluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Şehrin yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu için tercih ediliyor.

HELVANIN YAPIMI 3 GÜN SÜRÜYOR

İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Helvanın yapım aşaması ise 3 gün sürüyor.

"KIŞ AYLARINDA VÜCUDU SICAK TUTUYOR"

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan İbrahim Ölmez, odun ateşinde pişirilen, yapımı 3 gün süren tescilli ve coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helvasının tercih edilen bir lezzet olduğunu söyledi.

Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor" dedi.

"YÖRESEL ÜRÜNÜMÜZ"

Sürekli olarak helvadan tükettiğini söyleyen Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor" diye konuştu.

Helvayı ilk kez tattığını ifade eden vatandaşlar ise kış aylarında sıcak tutma özelliği sayesinde helvanın tüketilmesi gerektiğini belirterek, lezzetini sevdiklerini kaydettiler.

Kaynak: İHA

