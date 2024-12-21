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Kıskançlık krizine giren koca cinnet getirdi! Çocuklarının gözü önünde dövülerek öldürülmeden önce alyansını yutmaya zorlandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.12.2024 07:27
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İngiltere'nin Hampshire bölgesinde 5 çocuk annesi Lucy-Anne Rushton, eşinin kıskançlık krizine girmesi üzerine büyük bir tartışma yaşadı. İkili arasında tartışma kısa sürede büyüdü ve öfkeli koca Dyson eşi Rushton'u döverek öldürmeden önce alyansını tutmaya zorladı. Kızının ölümünün ardından perişan olan anne Myra Simpson kızının defalarca fiziksel şiddete maruz kaldığını ve durumu polise ihbar ettiğini iddia etti.

Kıskançlık krizine giren koca cinnet getirdi! Çocuklarının gözü önünde dövülerek öldürülmeden önce alyansını yutmaya zorlandı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Hampshire şehrinin Andover bölgesinde Lucy-Anne Rushton isimli bir kadın kıskançlık yüzünden cinnet getiren kocası Dyson tarafından 5 çocuğunun gözü önünde dövülerek öldürüldü. Rushton aldığı tekme ve yumruk darbelerinin sonucunda öldü. Göğüs kemiği kırıldı, akciğerleri çöktü ve 37 kaburgası kırıldı.

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Beş çocuk annesi Lucy, Hampshire'daki Andover'daki evinde öldürüldü ve çocukları olay sırasında oradaydı. Dyson, en az 17
yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE POLİSE BAŞVURMUŞ

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Cinayet soruşturması kapsamında Lucy'nin Dyson'ın 30. doğum gününde kendisine cinsel tacizde bulunduğuna dair fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle Mayıs 2023'te polise başvurduğu ortaya çıktı. Lucy'nin perişan annesi Myra Simpson, soruşturmanın ardından kızının yardımcı olabilecek profesyoneller tarafından yüzüstü bırakıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kıskançlık
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