Kıskançlık krizine giren koca cinnet getirdi! Çocuklarının gözü önünde dövülerek öldürülmeden önce alyansını yutmaya zorlandı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Hampshire şehrinin Andover bölgesinde Lucy-Anne Rushton isimli bir kadın kıskançlık yüzünden cinnet getiren kocası Dyson tarafından 5 çocuğunun gözü önünde dövülerek öldürüldü. Rushton aldığı tekme ve yumruk darbelerinin sonucunda öldü. Göğüs kemiği kırıldı, akciğerleri çöktü ve 37 kaburgası kırıldı.

Beş çocuk annesi Lucy, Hampshire'daki Andover'daki evinde öldürüldü ve çocukları olay sırasında oradaydı. Dyson, en az 17

yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE POLİSE BAŞVURMUŞ

Cinayet soruşturması kapsamında Lucy'nin Dyson'ın 30. doğum gününde kendisine cinsel tacizde bulunduğuna dair fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle Mayıs 2023'te polise başvurduğu ortaya çıktı. Lucy'nin perişan annesi Myra Simpson, soruşturmanın ardından kızının yardımcı olabilecek profesyoneller tarafından yüzüstü bırakıldığını söyledi.