Oğlunun odasını temizleyen anne acı gerçeği öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı! "Sıkıntıdan 13 kilo verdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hong Kong eyaletinde ismi Liang olarak açıklanan bir anne oğlunun odasını temizlerken onun tasarruf çantasında sadece video oyunu yükleme kartları olduğunu ve orijinal paranın tamamen kaybolduğunu keşfettiğini söyledi. Hemen oğluna sordu ama cevap vermeye cesaret edemedi, bu yüzden oğlunun uzun süredir sakladığı olayı öğrenmek için telefondaki konuşmaların içeriğini kontrol etmek zorunda kaldı.

Oğlunun telefona baktığında gerçekle yüzleştiğini ifade eden anne Liang, "En az 6 sınıf arkadaşı oğlumun görüntülerini çekerek ona şantaj yaptı. Oğlumun para vermemesi durumunda görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ediyorlardı. Zorbalığa maruz kaldı ve toplamda 30 bin Hong Kong doları ödedi" dedi.

İsmi açıklanmayan öğrencinin babası geçen yıl Güz Ortası Festivali'nde oğlunun da bir sınıf arkadaşı tarafından yaralandığını ve gece hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Oğlum ortaokula başladıktan sonra sadece yarım dönem içinde 13 kilo verdi. Bunu fotoğraflarda herkes açıkça görebiliyor. Stresten dolayı ciddi oranda saç dökülmesi yaşıyor. Okul ve öğrenciler sorunu çözmek için hiçbir adım atmadılar, hatta özür bile dilemediler." diye konuştu.