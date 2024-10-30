Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ülkede infial yaratan görüntüler! Öğretmen ve öğrenci dudak dudağa videosunu paylaştı... Tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Ülkede infial yaratan görüntüler! Öğretmen ve öğrenci dudak dudağa videosunu paylaştı... Tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 15:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de kaydedilen bir görüntü kısa sürede ülke gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir kadın öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin birbirlerini öptükleri anlarda çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. İkili aralarında ilişki olmadığını iddia ederken okulda bulunan diğer öğrencilerin ifadeleri yasak aşkı ortaya çıkarttı.

Ülkede infial yaratan görüntüler! Öğretmen ve öğrenci dudak dudağa videosunu paylaştı... Tepkilerin ardı arkası kesilmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de ismi açıklanmayan bir kadın öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencinin birbirlerini öptükleri anlarda çekilen bir videoyu sosyal medyadan paylaşmaları infiale neden oldu.

2

Görüntülerin Hebei eyaletindeki bir okulda çekildiğinin iddia edilmesinden sonra hedef alınan okulun yetkilileri "Bu kadın okulumuzda öğretmen değil" açıklamasını yaptı.

4

Okulun açıklamasının sonrasında özellikle mezun olan öğrencilerden tepkiler gecikmedi.

5

Öğrenciler görüntülerin gerçek olduğunu ve videonun söz edilen okulda çekildiğini iddia etti. Hatta kadının 2023 yılına kadar okulda görev yaptığı da öğrenciler tarafından ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Evde besledikleri hamsterın saldırısına uğradı! Çocuklarının önünde öldü

Evde besledikleri hamsterın saldırısına uğradı! Çocuklarının önünde öldü

 3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı! Kurbanlarını rastgele seçmiş

3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı! Kurbanlarını rastgele seçmiş

 Dövmesinin gerçek anlamını öğrendi! Gözyaşlarıyla anlattı

Dövmesinin gerçek anlamını öğrendi! Gözyaşlarıyla anlattı

 Damat gelinin en yakın arkadaşıyla birlikte düğünden kaçtı

Damat gelinin en yakın arkadaşıyla birlikte düğünden kaçtı

 Tüm servetini temizlikçiye bıraktı! Çocukları itiraz ediyor

Tüm servetini temizlikçiye bıraktı! Çocukları itiraz ediyor
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çin Öğretmen öğrenci
En Çok Okunan Trend Haberler
Ölümlü kazanın davasında kavga çıktı, adliyede ortalık karıştı

Ölümlü kazanın davasında kavga çıktı, adliyede ortalık karıştı

2 katına çıkabilir! Faturalarda yeni dönem... Daha fazla ödeyecekler '1050 TL' detayı

2 katına çıkabilir! Faturalarda yeni dönem... Daha fazla ödeyecekler '1050 TL' detayı

Gökdelenin tepesine malikane yaptı! 1 gün bile oturamadı

Gökdelenin tepesine malikane yaptı! 1 gün bile oturamadı

Öğretmen ve öğrenci dudak dudağa videosunu paylaştı! Tepki yağdı

Öğretmen ve öğrenci dudak dudağa videosunu paylaştı! Tepki yağdı

Sahilde bir anda ortaya çıktı! "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey"

Sahilde bir anda ortaya çıktı! "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey"

Kıyafeti uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

Kıyafeti uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.