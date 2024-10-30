Ülkede infial yaratan görüntüler! Öğretmen ve öğrenci dudak dudağa videosunu paylaştı... Tepkilerin ardı arkası kesilmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de ismi açıklanmayan bir kadın öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencinin birbirlerini öptükleri anlarda çekilen bir videoyu sosyal medyadan paylaşmaları infiale neden oldu.

Görüntülerin Hebei eyaletindeki bir okulda çekildiğinin iddia edilmesinden sonra hedef alınan okulun yetkilileri "Bu kadın okulumuzda öğretmen değil" açıklamasını yaptı.

Okulun açıklamasının sonrasında özellikle mezun olan öğrencilerden tepkiler gecikmedi.

Öğrenciler görüntülerin gerçek olduğunu ve videonun söz edilen okulda çekildiğini iddia etti. Hatta kadının 2023 yılına kadar okulda görev yaptığı da öğrenciler tarafından ifade edildi.