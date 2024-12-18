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Sosyal medya fenomeni Marina Smith itirafıyla şaşkına çevirdi! Dostlarının kocalarıyla görüşmesini yasak olduğunu söyledi: "Baştan çıkaracağımdan korkuyorlar"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 12:23
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Sosyal medya fenomeni Marina Smith itirafıyla sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yakın arkadaşlarının partnerlerinin olduğu ortama kendisinin davet edilmediğini söyleyen Smith, "Kadınlar erkeklerini çalacağımı düşündükleri için Noel yemeğine katılmam yasaklandı. Kocalarını ve erkek arkadaşlarını baştan çıkarabileceğimden endişeleniyorlar." dedi.

Sosyal medya fenomeni Marina Smith itirafıyla şaşkına çevirdi! Dostlarının kocalarıyla görüşmesini yasak olduğunu söyledi: "Baştan çıkaracağımdan korkuyorlar"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşayan Miss BumBum şampiyonu Marina Smith, NeedToKnow'a yaptığı açıklamasında güzelliğin bedelini yalnız kalmakla ödediğini söyledi. Yakın çevresinin erkek arkadaşı ya da eşiyle plan yaptıklarında kendisini organizasyonlara davet etmekten çekindiğini belirten Smith, "Arkadaşlarımdan birinin erkek arkadaşı bana bir WhatsApp grubu oluşturulduğunu söyledi. Ben o grupta değildi. O grup sohbetinde benim varlığımla ilgili endişelerini tartıştıklarını öğrendim" dedi.

"BEN SAYGILI BİR KADINIM"

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Dekolteli tarzını kendisi sevdiği için giydiğini belirten Smith, "Kendimi iyi hissetmek için giyiniyorum. Sorun bende değil. Sorun, 'gerçek olmak için fazla güzel' olduğumu düşünen erkeklerde. Bekar ve güzel olmam kadınlar için bir güvensizlik. Eşlerine asla yaklaşmadım. Eşlerine asla yaklaşmadım. Umarım fikirlerini değiştirip beni davet etmezler. Çünkü cevabım 'Hayır' olacak. Onlarla yüzleşmeyi ve onlara birkaç gerçeği söylemeyi düşünüyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Miss Bumbum
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